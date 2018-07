18. Juli 2018, 18:49 Uhr Gesetzentwurf Langzeitarbeitslose werden stärker gefördert

Langzeitarbeitslose sollen künftig so gefördert werden, dass sie bessere Chancen haben, dauerhaft in einen Job zurückzukehren. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf.

Von Cerstin Gammelin , Berlin

Langzeitarbeitslose sollen künftig so gefördert werden, dass sie bessere Chancen haben, dauerhaft in einen Job zurückzukehren. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Danach können Erwachsene über 25 Jahre, die seit sieben Jahren arbeitslos sind, bis zu fünf Jahre mit Zuschüssen zu Lohnkosten gefördert werden, wenn sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Es sei "eine Frage der Würde und Teilhabe", Arbeit zu haben und für sich selbst sorgen zu können, sagte Heil in Berlin.

Der Zuschuss beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent des gesetzlichen Mindestlohns. Danach sinkt er um jährlich zehn Prozentpunkte. Voraussetzung ist, dass die Langzeitarbeitslosen sozialversicherungspflichtig bei privaten Unternehmen, Kommunen oder gemeinnützigen Trägern beschäftigt werden. Heil sagte, insbesondere denjenigen, die schon lange vergeblich nach Arbeit suchten, werde mit dem geplanten sozialen Arbeitsmarkt eine neue Perspektive eröffnet und der Weg in Beschäftigung geebnet. "Dazu schaffen wir einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt mit individuellen Unterstützungs- und Betreuungsangeboten."

Zur Finanzierung des sozialen Arbeitsmarktes hat der Bund bis 2022 vier Milliarden Euro als "Leistungen zur Eingliederung in Arbeit" eingeplant, das könnte rein rechnerisch für 40 000 langjährige Hartz-IV-Bezieher reichen. Zusätzlich sollen durch die Arbeitsvermittlung eingesparte Hartz-IV-Leistungen genutzt werden. Umstritten ist, dass die geförderten Personen nur mit dem Mindestlohn, nicht aber nach Tarif entlohnt werden sollen. Der Deutsche Städtetag und die Diakonie fürchten, das könnte für tarifgebundene Unternehmen und Kommunen schwierig werden, da sie die Lücke kaum aus eigenen Mitteln schließen könnten.