Vordringliche Straßen- und Schienenverkehrswege in Deutschland sollen künftig schneller gebaut werden. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch den Entwurf eines entsprechenden Planungsbeschleunigungsgesetzes. Danach kann es im Prinzip schnellere Verfahren für alle Projekte geben, die im Bundesverkehrswegeplan als "Vordringlicher Bedarf" und "Engpass" (VBE) eingestuft sind. Die entsprechenden Verkehrsprojekte seien von "überragendem öffentlichen Interesse". Projekte sollen dadurch bei Abwägungen in Behörden und vor Gericht leichter realisiert werden können. Eine Liste der betroffenen Projekte enthält der Gesetzentwurf aber nicht.