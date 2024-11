Die Pläne der Bundesregierung für eine bessere Unterstützung von Opfern politischer Repression in der DDR gehen Fachleuten nicht weit genug. Einhellig kritisierten Sachverständige in einer Anhörung am Mittwoch im Bundestag den Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Die Pläne gingen „weit an dem vorbei, was wir heute brauchen, um Opfer angemessener zu unterstützen“, sagte die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke. Der im Sommer vom Bundeskabinett gebilligte Entwurf sieht unter anderem einen Härtefallfonds für politische Häftlinge vor und will die Entwicklung der Opferrente an die allgemeine Rentenentwicklung anpassen. Die damit verbundene Erhöhung begrüßten in der Anhörung Experten wie der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi. Sie forderten aber auch eine vorherige Erhöhung des Ausgangsbetrags. „Wenn man sieht, dass die Opferrente zuletzt 2019 angehoben wurde, die gesetzliche Rente seitdem aber jedes Jahr gestiegen ist, wäre das nur angemessen“, sagte Wurschi. Aktuell beträgt die monatliche Rente 330 Euro. Etwa 38000 Menschen beziehen sie.