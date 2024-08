Der Verband der Hausärzte und Hausärztinnen fordert Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) auf, in das geplante Gesetz zum besseren Schutz von Einsatzkräften auch die Arztpraxen einzubeziehen. „Kaum einer wird bestreiten, dass die Aggressivität in der Gesellschaft zunimmt. Diese Entwicklung macht auch vor den Hausarztpraxen nicht halt“, sagte der Bundesvorsitzende Markus Beier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vor allem Beschäftigte in den Praxen seien zunehmend Opfer von aggressivem und beleidigendem Verhalten. „Körperliche Gewalt ist zum Glück die Ausnahme, kommt aber durchaus vereinzelt vor.“