Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland über 16 Jahren hat schon mal Altersdiskriminierung erfahren. Das ergab eine repräsentative Umfrage für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Demnach gaben 45 Prozent der mehr als 2000 Befragten an, aufgrund ihres Lebensalters benachteiligt worden zu sein. Altersdiskriminierung beruht auf der Annahme, dass Menschen bestimmte Fähigkeiten aufgrund ihres Alters entweder noch nicht oder nicht mehr besitzen. Betroffen sind jüngere wie ältere Menschen. Am häufigsten berichteten 16- bis 44-Jährige von Ausgrenzung aufgrund ihres Alters: Hier gaben 52 Prozent an, mindestens einmal eine solche Erfahrung gemacht zu haben. Bei den über 65-Jährigen waren es hingegen mit 35 Prozent deutlich weniger. Dies erklärte die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, damit, dass jüngere Menschen sensibler seien und Diskriminierung eher als solche identifizieren würden.