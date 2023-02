Junge Menschen in Deutschland beschäftigen sich einer Untersuchung zufolge intensiver mit der Geschichte des Nationalsozialismus als die Allgemeinbevölkerung. Der Memo-Jugendstudie zufolge, die die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) am Dienstag vorstellte, gaben fast 63 Prozent der jungen Befragten an, sich bisher "eher" oder "sehr intensiv" mit der NS-Zeit befasst zu haben. Nur knapp elf Prozent teilten mit, dass sie sich nicht intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IGK) der Universität Bielefeld hat für die Studie knapp 3500 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren online befragt. Sozialpsychologe Jonas Rees sprach von einer interessierten, engagierten jungen Generation. Allerdings kann jeder zweite Jugendliche den Zeitraum der NS-Herrschaft nicht korrekt benennen.