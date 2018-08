27. August 2018, 19:01 Uhr Geschäfte mit Zinsderivaten Offene Rechnung

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) wehrt sich gegen Berichte, er habe leichtfertig Steuergeld verspekuliert: Was die Zinsgeschäfte kosten werden, stehe erst im Jahr 2035 fest.



Von Susanne Höll und Jan Willmroth , Wiesbaden

Zwei Monate vor der hessischen Landtagswahl muss sich Landesfinanzminister Thomas Schäfer (CDU) gegen Vorwürfe der Steuergeldverschwendung wehren. Als Reaktion auf einen Medienbericht über das Schuldenmanagement sah sich Schäfer am Montag gezwungen, den Einsatz von Derivaten zu erklären, mit denen sein Haus bei einem Teil seiner Kredite feste Zinsen für ungewöhnlich lange Laufzeiten gesichert hat. Wer eine Versicherung abschließe, spekuliere nicht, sagte Schäfer, und wer Zinsen sichere, wette nicht. "Hessen schließt für einen Teil seiner Kredite Versicherungen ab und sichert sich damit Planbarkeit", sagte er.

Fachleute in Schäfers Ministerium hatten im Jahr 2011 kurz nach dessen Amtsantritt in erheblichem Umfang sogenannte Zinssicherungsderivate gekauft. Berater der Landesbank Helaba hatten damals zu dem Schritt geraten, um sich gegen möglicherweise steigende Zinsen abzusichern. Zunächst schloss das Land 65 Zinssicherungsgeschäfte im Gesamtvolumen von 6,5 Milliarden Euro ab, sowie acht weitere Kontrakte im Jahr 2014 im Umfang von 800 Millionen Euro. Im Durchschnitt habe man sich damit einen Zinssatz von 3,12 Prozent für 40 Jahre gesichert, erklärten Ministeriumsvertreter. Bis zu 20 Prozent der Kreditaufnahme der Jahre 2013 bis 2020 sollten auf diese Weise gedeckt werden.

Aus heutiger Sicht ist die Rechnung nicht aufgegangen, da die Europäische Zentralbank den Leitzins im Zuge der Staatsschuldenkrise bis auf null gesenkt hat. Die Welt am Sonntag hatte deshalb in einem Bericht den Vorwurf erhoben, Hessen habe leichtfertig Hunderte Millionen Euro an Steuergeldern verspekuliert. Langfristig drohe sogar ein Minus in Milliardenhöhe, falls die Zinsen längere Zeit niedrig blieben.

Was die Zinsgeschäfte schließlich kosten werden, steht aber erst am Ende der Laufzeit im Jahr 2053 fest. Laut Wams ließen sich hohe Kosten für die ersten zehn Kontrakte dennoch nicht mehr abwenden: Hätte Hessen im Jahr 2013 statt der Zinssicherungskontrakte Darlehen am Markt aufgenommen, wären diese auf 40 Jahre gerechnet um 375 Millionen Euro günstiger gewesen. Der hessische Landesrechnungshof wies am Montag allerdings darauf hin, dieser Verlust könne innerhalb der Laufzeit überkompensiert werden. Insgesamt sei ein Gewinn für das Land möglich.

Derzeit steht ein Minus von 4,2 Milliarden Euro in den Büchern des Landes

Der Rechnungshof prüft aktuell die Derivatepraxis des Landes. Endgültige Ergebnisse des zuständigen Expertensenats lägen aber noch nicht vor. Mit einer Veröffentlichung sei frühestens 2019 zu rechnen. Offenbar hatte sich die Wams auf einen unveröffentlichten Entwurf für einen Bericht aus dieser Prüfung gestützt. Derzeit stehen die abgeschlossenen Geschäfte mit einem Minus von 4,2 Milliarden Euro in den Büchern des Landes. Das ist für derartige Geschäfte nicht ungewöhnlich - bei steigenden Zinsen kann sich dieser Wert relativ schnell umkehren.

Die politische Aufregung im Vorwahlkampf hielt sich in Wiesbaden zunächst in Grenzen, womöglich auch, weil Details solcher allseits üblicher, wenngleich komplexer Sicherungsgeschäfte zumeist nur Experten bekannt sind. In elf weiteren Bundesländern sind solche Absicherungen üblich. Die größte Oppositionspartei SPD forderte den Minister auf, alsbald im Parlament in Wiesbaden für Klarheit zu sorgen. Ähnlich äußerte sich der Fraktionschef der FDP, René Rock. Alle Fakten müssten auf den Tisch, auch der Entwurf des Rechnungshof-Berichts. Wenn Schäfer kommende Woche im Haushaltsausschuss nicht alle Fragen klären könne, empfehle er dem Minister eine Regierungserklärung im Plenum, sagte Rock am Montag. Die Linke im Landtag warf Schäfer vor, sich verspekuliert zu haben. Während Geld für Schulen, Wohnungsbau und Kommunen fehle, verpulvere der Minister enorme Summen Steuergeld, erklärte der Finanzexperte der Landtagsfraktion, Jan Schalauske.

Die Grünen, Juniorpartner der Christdemokraten in der hessischen Landesregierung, nahmen Schäfer dagegen in Schutz und warnten die Opposition davor, gängige Finanzinstrumente zu skandalisieren. Der grüne Haushaltsexperte Frank Kaufmann sagte, es gebe keinen Grund, an den Erklärungen des Ministers zu zweifeln. Das Schuldenmanagement der Regierung sei regelmäßig Thema im Parlament und deshalb für alle Abgeordneten transparent. Ihm jedenfalls seien die Zahlen aus dem Medienbericht bekannt gewesen.

Schäfer selbst erzählte eine persönliche Anekdote, um sein Handeln zu illustrieren. Für die Umschuldung seines privaten Immobilienkredits habe er sich frühzeitig einen Zinssatz von 2,8 Prozent für das Jahr 2015 gesichert, wonach die Zinsen weiter gesunken seien. Ähnlich verhalte es sich mit den Krediten des Landes. Langfristige Zinsbindungen seien ihm wichtiger, als kurzfristig von fallenden Zinsen zu profitieren, sagte er.