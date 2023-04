US-Journalist bleibt in Haft

Angeklagt im Glaskasten: Evan Gershkovich, Russland-Korrespondent des "Wall Street Journal", steht in Moskau vor Gericht.

Erstmals nach seiner Festnahme steht Evan Gershkovich in Moskau vor einem Gericht. Seine Freilassung wird abgelehnt, Russlands Regierung beharrt auf ihren Spionage-Vorwürfen.

Von Silke Bigalke, Moskau

Bevor die Sitzung beginnt, dürfen Journalisten in den Gerichtssaal, um ihren Kollegen Evan Gershkovich zu sehen, ihn zu filmen und zu fotografieren. In Jeans und kariertem Hemd steht er im Glaskasten für Angeklagte, seine Arme verschränkt läuft er die wenigen Schritte hin und her, die ihm sein Käfig erlaubt. Der inhaftierte Journalist lächelt seinen Kollegen zu. Einer ruft ihm "schöne Grüße von allen" entgegen. Die Bilder finden sich später auf Twitter und anderen Plattformen im Netz.