Ein schwedisches Gericht hat einen Mann türkischer Abstammung wegen versuchter Erpressung zur Finanzierung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der Kurde habe versucht, einen kurdischen Geschäftsmann in Stockholm mit vorgehaltener Waffe zur Zahlung von Geld an die PKK zu zwingen, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Der Vorfall habe im Rahmen einer Finanzierungskampagne der PKK in Europa stattgefunden, die über Erpressung betrieben werde. Der Mann wurde auch der Finanzierung von Terrorismus und Waffenkriminalität schuldig befunden und muss laut dem Urteil aus Schweden abgeschoben werden. Das Urteil fällt inmitten der Bemühungen der Regierung in Stockholm, die Türkei von ihrem Widerstand gegen einen schwedischen Nato-Beitritt abzubringen.