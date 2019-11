Im Umgang mit Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) hat die Bundesregierung eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verpflichtete das Auswärtige Amt, eine deutsche Ex-Anhängerin des IS und deren Kinder aus Nordostsyrien zurückzuholen. So steht es in einem Beschluss des Gerichts, der Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR vorliegt. Erstmals hat damit ein Oberverwaltungsgericht beschlossen, die Deutsche und ihre Kinder müssten "unverzüglich" aus einem Gefangenenlager in Nordsyrien nach Deutschland zurückgeholt werden. Die Bundesregierung hatte sich schon vor Monaten zur Aufnahme der Kinder von IS-Angehörigen aus Syrien bereit erklärt, nicht aber ihrer Mütter. Dem widersprechen die Richter am Oberverwaltungsgericht nun ausdrücklich, da sie das "besondere Schutzbedürfnis der Familie" verletzt sehen.