Eine Person, eine Stimme. Aber wann genau hat jede Stimme gleich viel Gewicht? Ist es diskriminierend, die ethnische Zugehörigkeit zu berücksichtigen, wenn Wahlkreise festgelegt werden? Oder ist es viel mehr diskriminierend, das nicht zu tun?
USAOberster Gerichtshof schränkt Rassismus-Klausel für Wahlen ein
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Donald Trump gratuliert den Richtern. Barack Obama spricht von einem schweren Rückschlag. Warum das Urteil aus Sicht der Kritiker eine zentrale Errungenschaft der Bürgerrechtsbewegung aushöhlt.
Von Charlotte Walser, Washington
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In den Umfragen stehen Donald Trump und die Republikaner schlecht da, die Demokraten könnten bei den Kongresswahlen im November gewinnen. Doch schon jetzt begleitet Misstrauen diese Midterms.
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