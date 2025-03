Ein Londoner Gericht hat drei bulgarische Agenten für schuldig befunden, für Russland spioniert zu haben. Damit folgten die Geschworenen der Anklage der Staatsanwaltschaft. Hintermann des Netzwerks ist nach Erkenntnissen britischer Ermittler der Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek.Katrin Ivanova, 33, Vanya Gaberova, 30, and Tihomir Ivanchev, 39, haben zwischen 2020 and 2023 dem Kreml missliebige Personen ausgeforscht und diese quer durch Europa verfolgt. Zu den Beschatteten gehörten unter anderem die Journalisten Christo Grosev und Roman Dobrokhotov. Die beiden hatten zur Rolle Russlands bei den Nervengiftanschlägen auf den mittlerweile verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny und auf Sergej Skripal in Salisbury recherchiert. Auch eine US-amerikanische Militärbasis in Stuttgart, in der ukrainische Soldaten trainiert wurden, spionierten die Angeklagten aus.