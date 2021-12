Von Ronen Steinke, Berlin

Europas größtes Strafgericht sitzt in einem Koloss von einem Gebäude, mitten in Berlin, rundherum drängen sich noch allerlei Anbauten, Neubauten, ein Gefängnis. 61 Säle hat dieses Gericht, um die 170 Richterinnen und Richter mit der Macht, Menschen für Jahre hinter Gitter zu schicken. Und es hat einen irreführend niedlich klingenden Namen: Amtsgericht Tiergarten. Wenn in der Pandemie viele Menschen renitent sind gegen einen Staat, der angeblich ihre Grundrechte abwürgt, dann landen diese Menschen am Ende hier. Wenn in der Pandemie viele Menschen zu zweifeln beginnen, ob sie als normaler Bürger noch gehört werden, dann vielleicht, weil sie noch nie hier gewesen sind.