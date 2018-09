12. September 2018, 18:51 Uhr Gericht Gutes Ende eines Skandals

Ein Arbeitsgericht rehabilitiert eine entlassene Pflege­schulleiterin. Ihr war gekündigt worden, als sie einen Hochstapler enttarnt hatte.

Von Susanne Höll , Frankfurt

Für Elke Backes ist gerade ein leidvolles Kapitel ihres beruflichen Lebens zu Ende gegangen. Die 52 Jahre alte Frau war bis zum Sommer 2017 eine mit guten Zeugnissen bedachte und von Kollegen geschätzte Leiterin der Pflegeschule der Saarland Heilstätten GmbH (SHG), eines gemeinnützigen Klinik- und Gesundheitsunternehmens. Vor einem Jahr erhielt sie eine fristlose Kündigung. Ihr Vergehen: Backes hatte zusammen mit einer Kollegin einen Hochstapler in der SHG enttarnt und ihren Arbeitgeber damit womöglich vor großem Schaden bewahrt. Sie sah sich keiner Pflichtverletzung schuldig und klagte gegen den Rauswurf.

Backes hatte einen Hochstapler enttarnt und ihrem Arbeitgeber damit eigentlich geholfen

In einer dritten Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Saarbrücken kam am Dienstag ein Vergleich mit ihrem Ex-Arbeitgeber zustande. Backes sagt, sie fühle sich erleichtert und, wichtiger noch, rehabilitiert: "Es ist gut, dass es vorbei ist." Die SHG wird ihr eine Abfindung in Höhe von 23 600 Euro zahlen. Und das Arbeitsgericht machte klar, dass die fristlosen Kündigungen - sie hatte nach der ersten noch eine zweite bekommen - nicht haltbar gewesen seien, ebenso der Vorwurf schwerer Verfehlungen beim Datenschutz. "Mir ging es nicht ums Geld, mir ging es um Gerechtigkeit", sagt Backes. Ursprünglich wollte sie auf ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren, der steht aber nicht mehr zur Verfügung. Gut möglich, dass auch ihr im Lauf des Jahres klar wurde, dass eine gedeihliche Zusammenarbeit mit ihren einstigen Chefs nicht mehr möglich sein würde.

Die Leute in den obersten Führungsetagen waren nach der Enttarnung des Schwindlers offenkundig pikiert, das war auch in den früheren öffentlichen Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht deutlich geworden. "Ja, es war ihnen sicher unangenehm", sagt die zierliche, dunkelhaarige Frau. Der Mann war ein ebenfalls von den Chefs geschätzter Lehrbeauftragter. Den Kollegen allerdings fiel auf, dass er nicht sonderlich sattelfest wirkte. Es kursierten Gerüchte im Haus. Elke Backes hatte als Schulleiterin Zugang zu Qualifikationsnachweisen der Dozenten, überprüfte, ob die Zeugnisse des Mannes echt waren, und schickte sie deshalb mit Bitte um Klärung an dessen angebliche Ausbildungsstellen. Das Ergebnis: Die Zeugnisse bis hin zur Lehrgenehmigung der katholischen Kirche waren allesamt gefälscht. Der Mann musste die SHG verlassen, er wurde angezeigt. Ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Titelmissbrauch wurde gegen eine Buße von 5000 Euro eingestellt.

Die zweite SHG-Mitarbeiterin, die Backes seinerzeit unterstellt und der ebenfalls fristlos gekündigt worden war, ist seit August wieder zurück im Betrieb. Backes bedauert inzwischen nicht mehr, dass ihr, der Initiatorin der Aktion, die Rückkehr verwehrt blieb. Nach der Kündigung und den rechtlichen Auseinandersetzungen wurde ihr, wie sie sagt, auch ein Hausverbot für alle SHG-Gebäude erteilt. Was dazu führte, dass sie ihren zuletzt schwer erkrankten Mann, der in SHG-Einrichtungen behandelt wurde, nicht zu Untersuchungen begleiten durfte oder ihn bei Klinikaufenthalten besuchen durfte. Sie habe erfolgreich gegen das Hausverbot geklagt, erzählt sie. Und fügt hinzu: "Ich habe den Eindruck, dass man mich mürbemachen wollte."

Backes hat inzwischen einen neuen Job gefunden, bei der Arbeitskammer, einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung, die die Interessen von Beschäftigten in Politik und Wirtschaft vertritt. Erst hatte sie nur einen befristeten Vertrag, inzwischen eine feste Anstellung. Sie verdient weniger als früher, fühlt sich aber, wie sie sagt, sehr wohl. "Die Arbeitskammer wertschätzt die Mitarbeiter. Das tut gut. Ich möchte nicht mehr an einem Platz arbeiten, wo man das Engagement und den Einsatz der Beschäftigten nicht würdigt."