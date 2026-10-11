Nach Gerhard Schröders Besuch beim 74. Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin werden in der SPD wieder Rufe nach einem Rauswurf des Altkanzlers laut. Der bayerische SPD-Bezirk Oberpfalz beschloss auf dem Bezirksparteitag einstimmig einen entsprechenden Antrag, wie die Bezirksvorsitzende Carolin Wagner sagte.

Anlass seien die jüngsten Einlassungen Schröders mit dem „Kriegstreiber Putin“. Zuvor hatte der Tagesspiegel darüber berichtet. Auch die SPD-Landesvorsitzenden von Baden-Württemberg und Bayern sprachen sich für einen Parteiausschluss aus. „Ein Altkanzler, der auf Geburtstagspartys von Kriegsverbrechern geht, macht sich nicht nur für die SPD unmöglich“, sagte der Co-Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Robin Mesarosch, dem Tagesspiegel. „Schröder ist eine einzige Schande für das ganze Land.“

Auch andere Politiker hatten Schröder bereits scharf kritisiert. Kanzler Friedrich Merz (CDU) reagierte „zutiefst empört“, wie der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer sagte. „Völlig inakzeptabel“ sei der Besuch, sagt außerdem etwa Parteichef Lars Klingbeil der Süddeutschen Zeitung.

Widerspruch zu Grundwerten der Sozialdemokratie

Im Oberpfälzer Antrag, dessen Text der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird der SPD-Parteivorstand aufgefordert, „auf Grundlage der neu bekannt gewordenen Vorgänge unverzüglich ein erneutes Parteiordnungsverfahren gegen Gerhard Schröder mit dem Ziel seines Ausschlusses aus der SPD zu beantragen“. Dabei gehe es neben dem Geburtstagsbesuch Schröders bei Kremlchef Putin insbesondere um Schröders Aufsichtsratsmandat bei der russischen Handelskette Hyperglobus.

Schröders öffentliche Nähe zu Putin stehe „in einem schwerwiegenden Widerspruch zu den Grundwerten der Sozialdemokratie“ und beschädige die Glaubwürdigkeit der Partei, hieß es in dem Antrag.

Die Bezirksvorsitzende für Oberpfalz Wagner, die für die SPD auch im Bundestag sitzt, verwies auf den russischen Angriffskrieg „mit Tausenden Toten, verschleppten Kindern und Kriegsverbrechen“. Es könne nicht sein, dass man alles daran setze, diesen Krieg zu beenden, und gleichzeitig stelle der Altkanzler „diese Innigkeit zur Schau“. Das verstehe bei der SPD Oberpfalz „keiner mehr.“

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Schröder ist seit seiner Kanzlerschaft von 1998 bis 2005 mit dem russischen Präsidenten Putin befreundet. Er hat den russischen Angriff auf die Ukraine zwar als Fehler bezeichnet, hält aber dennoch an seiner Freundschaft zu Putin fest. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat sich Schröder wiederholt mit dem Kremlchef getroffen. Ein erstes Parteiausschlussverfahren gegen den Altkanzler scheiterte im Jahr 2023.

Wäre ein Rauswurf jetzt so einfach möglich?

Der bayerische Co-Landeschef Sebastian Roloff sagte, ein Erfolg eines neuen Parteiausschlussverfahrens sei fraglich – er fügte aber hinzu: „Wenn es eine Chance gibt, sollte es versucht werden.“

Auch der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Jochen Ott, ist skeptisch hinsichtlich eines möglichen Verfahrens zum Ausschluss von dem Ex-Kanzler aus der Partei. „Die Hürden für einen Parteiausschluss sind hoch“, sagte Ott dem Kölner Stadt-Anzeiger. „Ich bin deshalb zum jetzigen Zeitpunkt skeptisch, ob ein Ausschlussverfahren gegen Gerhard Schröder Aussicht auf Erfolg hätte.“

Vor dem Hintergrund, dass das Ausschlussverfahren vor drei Jahren scheiterte, sagte Ott außerdem: „Seine Putin-Kumpeleien mögen von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, mit den Werten der SPD haben sie aber wenig gemein.“ Er kenne jedenfalls niemanden in der SPD, der sich in den vergangenen Tagen mit Schröder solidarisiert hätte. „Das zeigt, wie isoliert er inzwischen in seiner eigenen Partei ist.“