Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ( SPD ) hat nach Angaben des Kreml an der Geburtstagsfeier des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau teilgenommen. Putin habe am Mittwochmorgen aus den Medien von der Anwesenheit Schröders in der russischen Hauptstadt erfahren, teilte der Kreml bei Telegram mit. „Der Präsident lud seinen alten Freund zu sich nach Hause ein“, hieß es weiter. Schröder sei somit bei Putin gewesen, als der Kremlchef am Mittwoch seinen 74. Geburtstag feierte.

Der Altkanzler war nach seiner Berufung in den Aufsichtsrat der russischen Handelskette Hyperglobus nach Moskau gereist. Am Mittwoch war Schröder in Moskau von Beschäftigten einer Filiale mit Applaus empfangen worden. Die Hyperglobus-Filiale im Westen der Hauptstadt betrat Schröder lächelnd, wie Aufnahmen des Senders RBC zeigten und begrüßte die Mitarbeiter. „Ich freue mich sehr, hier zu sein, diesen beeindruckenden Markt und die Ergebnisse Ihrer Arbeit zu sehen sowie Sie, meine lieben Kollegen, kennenzulernen“, zitierte der Sender den 82-Jährigen.

Schon lange steht der Altkanzler wegen seiner Verbindungen zu Putin in der Kritik

Hyperglobus war im vergangenen Jahr von der deutschen Globus Holding abgespalten worden, da Russland aktuell versucht, ausländischen Firmen die Kontrolle über deren Vermögenswerte im Land zu entziehen. Schröder soll nun an der allgemeinen Unternehmensführung teilnehmen und die strategische Entwicklung der Firma in Russland leiten, hieß es.

Wegen seiner Verbindungen zur russischen Wirtschaft und zu Präsident Wladimir Putin steht der Altkanzler schon seit vielen Jahren in der Kritik. Seine engen Kontakte nach Russland bestehen auch nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 und den darauffolgenden westlichen Sanktionen fort.

Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler und baute während seiner Amtszeit eine enge Beziehung zu Putin auf. Nach seiner Amtszeit war der Ex-Bundeskanzler zudem für russische Staatskonzerne tätig. Auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich Schröder wiederholt mit Putin getroffen.