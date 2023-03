In die Abhängigkeit von Russland gefahren: Bundeskanzler Gerhard Schroeder und der russische Präsident Wladimir Putin im Jahr 2004 in einem ICE-Zug.

Rezension von Florian Keisinger

Wenn die FAZ-Journalisten Reinhard Bingener und Markus Wehner in ihrem Buch den Weg Deutschlands in die russische Energieabhängigkeit als "größten Fehler der deutschen Außenpolitik seit Gründung der Bundesrepublik" bezeichnen, ließe sich entgegnen, dass es sich dabei zugleich um einen - wenn nicht den - wesentlichen Erfolgsfaktor des deutschen Industriestandorts handelte; und damit nicht zuletzt um einen Garant für Wohlstand und sozialen Ausgleich. Mit billig aus Russland importierter Energie fabrizierten deutsche Unternehmen über Jahrzehnte all jene Produkte, die sie dann mit satten Gewinnen in die Welt exportierten. Hinzu kam, dass Deutschland sich auch im kostspieligen Bereich der Verteidigung seit 1990 bequem eingerichtet hatte: Schutz und Sicherheit wurden weitgehend als exklusive Domäne der USA ausgelagert.

Dieses dezidiert deutsche Geschäftsmodell ist am 24. Februar 2022 schlagartig an sein Ende gelangt. Hätte Russland auf den militärischen Einmarsch in der Ukraine verzichtet, und sich stattdessen - wie von den meisten Experten im Vorfeld prognostiziert - auf das Errichten einer permanenten Drohkulisse zum Zweck der nachhaltigen Destabilisierung der Ukraine beschränkt, würde höchstwahrscheinlich noch heute russisches Gas in riesigen Mengen durch die Pipelines - inklusive Nord Stream 2 - zur BASF und in Millionen private Haushalte fließen. Und Bingener und Wehner hätten ihr Buch über die "Moskau Connection" des Altkanzlers Gerhard Schröder und seiner SPD vermutlich nie geschrieben.

Dass sie es geschrieben haben, ist ein großes Glück und hoffentlich der Auftakt für eine eingehende - auch politische - Aufarbeitung dieses unrühmlichen Kapitels deutscher Geschichte an der Schnittstelle von Wirtschafts- und Außenpolitik, Russland-Naivität und falschen Lehren aus der Geschichte sowie knallhartem Lobbyismus und schamloser Selbstbereicherung.

Der geopolitische Kompass fehlte in Berlin

Auf der Zeitschiene befasst sich der Band im Schwerpunkt mit den Jahren 1998 bis 2022, dem Zeitraum zwischen Schröders Amtsantritt als Kanzler der rot-grünen-Koalition und der russischen Ukraineinvasion. Dem vorangestellt sind vier Kapitel, die die Hintergründe skizzieren: Einerseits den politischen Aufstieg Schröders und Putins sowie die jeweils dazugehörigen Netzwerke; hier werden nicht nur biografische Gemeinsamkeiten, sondern auch charakterliche Ähnlichkeiten offenkundig. Andererseits die Entwicklung der deutschen Energiepolitik seit den 1950er Jahren und das sehr spezielle Verhältnis der SPD zu Russland. Letzteres ist geprägt von latentem Antiamerikanismus und einer bis in die Gegenwart reichenden Überhöhung der Entspannungspolitik Willy Brandts, weswegen führende Sozialdemokraten selbst nach dem Georgienkrieg 2008 und der Kriminvasion 2014 noch an die Mär eines "Wandels durch Verflechtung" glaubten.

Schön billig: Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, durch die seit 2011 russisches Erdgas nach Deutschland floss.

Entgegenhalten ließe sich der zwar leserfreundlichen, bisweilen aber auch recht plakativen Darstellung Bingeners und Wehners, dass die Gesamtschau dabei etwas zu kurz kommt. Das Agieren Angela Merkels als Kanzlerin sowie von CDU und CSU in Regierungsverantwortung wird allenfalls gestreift. Dabei hat die Union zwischen 1998 und 2022 für 17 Jahre die Regierung angeführt, während die SPD lediglich sieben Jahre den Kanzler stellte. Strukturell unterschied sich Merkels Russlandpolitik allenfalls in der Tonart von jener Schröders. Auch Merkel hatte zuvorderst die Interessen der deutschen Industrie im Blick, was man daran ablesen kann, dass der Anteil der aus Russland stammenden Gasimporte zwischen 2013 und 2020, also vorwiegend nach der Invasion der Krim, von knapp mehr als 30 Prozent auf 55 Prozent anstieg.

Konkrete Geldflüsse an SPD-Mitglieder

Bingeners und Wehners Argumentation, dass es auch in jenen Jahren Sozialdemokraten gewesen seien, allen voran Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel als Außen- und Wirtschaftsminister, die die deutsche Russlandpolitik geprägt hätten, überzeugt angesichts der Richtlinienkompetenz im Kanzleramt nur bedingt. Rückblickend muss man daher konstatieren: Der deutsche Irrweg gegenüber Putins Russland seit den frühen 2000er Jahren war ein gesamtpolitisches Phänomen - und steht sinnbildlich für das Abhandenkommen eines geopolitischen Kompasses mit Ende des Kalten Krieges. Einsame Mahner, wie der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und vormalige außen- und sicherheitspolitische Berater im Kanzleramt, Christoph Heusgen, der frühzeitig auf die von Putin ausgehende Gefahr hingewiesen hat, fanden kein Gehör.

Zweifellos jedoch kam Schröder im russlandfreunlichen Geflecht aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften eine Sonderstellung zu. Was Bingener und Wehner über die Aktivitäten des Altkanzlers zusammentragen, ist schlicht skandalös. Die vorwiegend aus dem russischen Energiesektor in Schröders Taschen geflossenen Gelder dürften im siebenstelligen Bereich gelegen haben - pro Jahr. Einiges deute darauf hin, so erfährt man, dass entsprechende Abmachungen bereits während seiner Kanzlerschaft getroffen wurden.

An den Schalthebeln der Macht, auch was die Beziehungen zu Russland anging: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD, l) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) im Jahre 2015.

Für seinen Freund Putin war Schröder der Jackpot unter den westlichen Russland-Lobbyisten. Wenngleich Schröder unter SPD-Anhängern aufgrund der Hartz-Reformen keinen guten Ruf genoss, waren seine Kontakte in die Parteispitze auch nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik ungebrochen - allen voran das niedersächsische Netzwerk erwies sich als tragfähig. Sowohl 2005 als auch 2013 besetzten mit Gabriel, Steinmeier und Brigitte Zypries langjährige Schröder-Vertraute mit Wirtschaft und Äußeres wichtige Schlüsselressorts für das Russland-Dossier. Das von ihm selbst mit angestoßene und später als Präsident des Verwaltungsrats maßgeblich vorangetriebene Nord-Stream-2-Projekt wusste Schröder bei Gabriel in guten Händen; ebenso den politisch hochbrisanten Verkauf deutscher Gasspeicher an Gazprom 2015, wo Schröder ebenfalls im Aufsichtsrat saß. Gleichwohl gilt auch hier: Es waren Schröder-Freunde, die die Deals aktiv beförderten, allerdings wurde seitens der Union nichts unternommen, sie zu unterbinden. Vielmehr hielt auch Merkel bis zum Schluss an dem Mantra fest, bei Nord Stream 2 handle es sich um ein rein privatwirtschaftliches Projekt im Interesse Deutschlands.

Reinhard Bingener, Markus Wehner: Die Moskau-Connection. Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit. Verlag C.H. Beck, München 2023. 304 Seiten, 18 Euro. E-Book: 12,99 Euro.

Konkrete Geldflüsse an prominente Mitglieder der "Moskau Connection" können Bingener und Wehner neben Schröder auch Gabriel und dem früheren Bundestagsabgeordneten und langjährigen Schröder-Adlatus Heino Wiese zuordnen - allerdings erst nach deren Rückzug aus der aktiven Politik. Bei Steinmeier, der im April 2022 Fehler in der Russlandpolitik einräumte, gibt es dafür keine Anhaltspunkte; dasselbe gilt für Manuela Schwesig und Stephan Weil, die ebenfalls zum Kern der "Moskau Connection" gerechnet werden. Es war Andrea Nahles, die als Parteivorsitzende und im Verbund mit Olaf Scholz 2018 erste Schritte unternahm, den Einfluss der "Moskau Connection" in der SPD zu stutzen - etwa, indem man Heiko Maas anstelle Gabriels als Außenminister nominierte.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stritt der niedersächsische Ministerpräsident Weil in einem Interview die Existenz eines russlandfreundlichen Netzwerks innerhalb der SPD strikt ab. Wer das Buch von Bingener und Wehner gelesen hat, ahnt, dass das so nicht stimmt. Den Weg in die Energieabhängigkeit von Russland hat das Netzwerk um Schröder nach Kräften forciert, teils aus falschen politischen Erwägungen, teils - insbesondere im Falle Schröders selbst - aus einer Mischung aus Starrsinn und Gier. Für das Komplettversagen der deutschen Russlandpolitik in den vergangenen drei Jahrzehnten ist aber nicht die SPD allein verantwortlich.

Florian Keisinger ist Historiker.