Er hat es wieder getan. Und dafür, dass die ganze Welt es auch mitbekommt, hat der Kreml gesorgt: mit einem Foto auf seinem Telegram-Kanal. Es zeigt Wladimir Putin mit seinem alten Freund Gerhard Schröder , eng beieinander, mit festem Händedruck. Schröder strahlt sogar noch ein bisschen mehr als Putin. „Der Präsident lud seinen alten Freund zu sich nach Hause ein“, schrieb der Kreml. Es war am Mittwoch, als Putin dort seinen 74. Geburtstag feierte. Einmal mehr bringt Schröder, Bundeskanzler von 1998 bis 2005, SPD -Chef von 1999 bis 2004, seine Partei gegen sich auf.

„Völlig inakzeptabel“ sei der Besuch, sagt etwa Parteichef Lars Klingbeil der Süddeutschen Zeitung: „Russland führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine und hat unermessliches Leid über die Menschen dort gebracht.“ Es klingt fast schon verzweifelt, denn diese Botschaft hört Schröder von den eigenen Leuten nicht zum ersten Mal. Mit seiner Nähe zu Russland im Allgemeinen und dessen Präsident im Speziellen ist der Ex-Kanzler seiner Partei schon länger ein Klotz am Bein.

Schröder lobt in Russland den „beeindruckenden Markt“ und stellt sich damit gegen die Haltung Deutschlands und der EU

Schon 2023 musste eine Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover über ein Parteiausschlussverfahren wegen Schröders Nähe zu Russland beraten, in zweiter Instanz wies sie Anträge mehrerer SPD-Gliederungen zurück. Damals ging es auch um Schröders Tätigkeiten etwa im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft oder als Verwaltungsratschef der Pipeline-Firma Nord Stream 2 AG, und natürlich um seine Nähe zu Putin. Auf die diversen Posten wollte Schröder nicht verzichten, und schon gar nicht auf die Männerfreundschaft zum Präsidenten. Die Schiedskommission sah darin keinen Grund, ihn auszuschließen, er selbst fand das juristisch korrekt.

Gerhard Schröder besucht in Moskau eine Filiale von Hyperglobus. Bei der russischen Supermarktkette sitzt der Ex-Kanzler jetzt im Aufsichtsrat. Foto: RBC/via REUTERS

Inzwischen geht Schröder neuen Tätigkeiten in Russland nach. Erst vorige Woche war bekannt geworden, dass er in den Aufsichtsrat der russischen Supermarktkette Hyperglobus berufen worden war, die 2025 vom deutschen Globus-Konzern abgespalten wurde. Am Mittwoch, offenbar vor Putins Geburtstagsfeier, ließ er sich in einer Filiale im Westen Moskaus blicken. Vor laufenden Kameras lobte er den „beeindruckenden Markt“. Es sei wichtig, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland weiter zu pflegen, hatte Schröder schon bei seiner Berufung in den Aufsichtsrat gesagt – was freilich völlig quer liegt zu allen Bemühungen Deutschlands und der EU, Moskau über Sanktionen und Isolierung zu einer Beendigung des Kriegs in der Ukraine zu bewegen.

Der Unmut kennt entsprechend keine Grenzen und geht auch weit über die verärgerten Parteifreunde hinaus. Kanzler Friedrich Merz etwa ließ über einen Regierungssprecher ausrichten, er finde den Besuch „geradezu unmoralisch“ angesichts allen Leids, das Putin der Ukraine zufüge. Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt sprach von einer „Schande“, ebenso die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Zu krank für Untersuchungsausschüsse (ganz schlimmer Burnout), aber für gut dotierte Mandate in Russland und Geburtstagsparty zuhause bei Kriegsverbrecher Putin reichts dann doch noch“, schrieb sie auf der Plattform X.

Schröder hatte im vorigen Jahr mehrere Termine bei einem Untersuchungsausschuss im Schweriner Landtag verstreichen lassen – mit Hinweis auf ein Burn-out-Attest. „Letztlich muss ich jetzt im 82. Lebensjahr der gesundheitlichen Realität Tribut zollen“, schrieb er dem Ausschuss, der der Rolle der Landesregierung beim Bau von Nord Stream 2 nachgehen sollte. Dennoch wurde er vergnügt in der Öffentlichkeit gesehen.

Unwahrscheinlich, dass ihn die neuerliche Aufregung um den Besuch bei Putin jetzt besonders anficht. Und vermutlich auch nicht der Umstand, dass sich die Ukraine just am Mittwoch einem besonders schweren Angriff gegenübersah, mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen. Mindestens 25 Tote und 100 Verletzte habe dieser Angriff gefordert, beklagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij. Es habe sich offenbar um ein „Geburtstagsgeschenk für Putin“ gehandelt.