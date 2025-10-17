Zum Hauptinhalt springen

Gerhard Schröder zu Nord Stream 2 und der Klimastiftung„Herr Vorsitzender, können Sie diesen Mist beenden“

Lesezeit: 4 Min.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder im September 2023 in seinem Haus in Hannover. Dort wurde er nun per Video vom Schweriner Untersuchungsausschuss befragt.
Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder im September 2023 in seinem Haus in Hannover. Dort wurde er nun per Video vom Schweriner Untersuchungsausschuss befragt. (Foto: Friedrich Bungert)

Gerhard Schröder verteidigt als Zeuge im Schweriner Landtag den Bau von Nord Stream 2 und die Klimaschutzstiftung. Es wird ein mehr als denkwürdiger Auftritt des Altkanzlers.

Von Jana Stegemann, Schwerin

Eigentlich hätte Gerhard Schröder schon Anfang des Jahres im Schweriner Schloss aussagen sollen. Doch damals hatte er sich einen Tag vor seiner Vernehmung plötzlich krankgemeldet. Auch einen zweiten Termin im März hatte er abgesagt, er sei wegen eines Burn-outs in ärztlicher Behandlung. Befragen wollte ihn der Untersuchungsausschuss, der seit Jahren den Bau von Nord Stream 2 und die Vorgänge rund um die Klimaschutzstiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufzuarbeiten versucht, zu seiner Rolle am Bau der Erdgasleitung von Russland durch die Ostsee nach Deutschland.

