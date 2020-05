Die Maske, diese verflixte Maske. Gerhard Sabathil, Botschafter a. D., löst den Gummizug, dann ist das Ding ab. Er will frei reden können, der Ex-Diplomat, der seit Monaten unter dem Verdacht steht, als hochrangiger chinesischer Spion gearbeitet zu haben. An diesem Morgen in Berlin stehen die Tische eines Besprechungsraums weit auseinander. An einem sitzt Sabathil, an den anderen haben seine Anwälte Platz genommen. Die Kekse und die Milch für den Kaffee sind mit Zellophan verpackt. Corona-Zeiten. "Man hat mein privates und mein öffentliches Leben zerstört", sagt Sabathil. "Mit handwerklich schlampigen Ermittlungen."