Wendt-Vorwurf prallt an Kanzleramt ab

Regierungssprecher Steffen Seibert hat im Zusammenhang mit der geplatzten Ernennung des umstrittenen Polizei-Gewerkschafters Rainer Wendt zum Innenstaatssekretär in Sachsen-Anhalt auf die Zuständigkeit des Landes verwiesen. "Die Besetzung dieser Staatssekretärsstelle in Sachsen-Anhalt war und ist ausschließlich von der Regierung in Sachsen-Anhalt zu entscheiden", sagte Seibert. Auf mehrfache Nachfrage sagte er: "Das Kanzleramt spricht mit vielen Menschen über vieles. Und das tut es vertraulich." Dies sei eine grundsätzliche Bemerkung. Wendt hatte der Bild gesagt: "Die CDU ist vor Linken, Grünen und Sozialdemokraten eingeknickt und hat kapituliert. Das Kommando dazu kam aus dem Kanzleramt."