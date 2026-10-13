Der US-amerikanische Militärbischof Timothy P. Broglio hat zum Widerstand gegen die Übertragung der in den USA geplanten Hinrichtung des Attentäters Nidal Hasan aufgefordert. Katholische Soldaten forderte er auf, sich nicht am Exekutionskommando zu beteiligen. „Ich rufe alle Männer und Frauen guten Willens dazu auf, eine Überprüfung dieser Entscheidung zu fordern und zumindest alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um junge und leicht zu beeinflussende Menschen vor dem Livestream der geplanten Hinrichtung zu schützen“, schrieb Erzbischof Timothy P. Broglio in einem online veröffentlichten Statement.

Der Erzbischof ergänzte, er verpflichte alle Katholiken, „die dem Exekutionskommando zugeteilt sind, darum zu bitten, von dieser Handlung, die der Lehre der Kirche widerspricht, befreit zu werden“. Broglio schließt sich mit seinem Statement einer Erklärung der texanischen Bischofskonferenz an, die die Todesstrafe ablehnt.

Broglio fragt in seinem Statement, ob man wirklich „den Terroristen dieser Welt nacheifern und die barbarische Tötung unserer Gegner öffentlich zur Schau stellen“ wolle. „Wurde der potenzielle moralische Schaden bedacht, den die Mitglieder des Exekutionskommandos erleiden könnten? Lässt sich der Schaden, der jungen und leicht zu beeinflussenden Menschen durch die Live-Übertragung im Jahr des 250. Jahrestags unserer Unabhängigkeit zugefügt wird, überhaupt wiedergutmachen?“ fragt der Erzbischof. Der Erzbischof von Chicago, Kardinal Blase J. Cupich, hat die geplante Übertragung der Hinrichtung durch ein Exekutionskommando als „performative Barbarei“ bezeichnet.

Nidal Hasan, Ex-Angehöriger des US-Militärs, hatte 2009 auf einem Stützpunkt in Texas 13 Menschen erschossen und Dutzende weitere verletzt. Hasan, der sich selbst als dschihadistischen Kämpfer bezeichnete, wurde 2013 zum Tode verurteilt. Die Erschießung des 56-Jährigen wäre die erste Hinrichtung durch das US-Militär seit 1961.