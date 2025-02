Interview: Frank Nienhuysen

Seit mehr als 80 Tagen in Folge demonstrieren viele Menschen in Georgien für Europa und gegen den autoritären Kurs in Tiflis. Die EU hat nach der heftig kritisierten Parlamentswahl im Oktober und wegen der Polizeigewalt gegen proeuropäische Demonstranten georgische Regierungsmitglieder mit Sanktionen belegt; das EU-Parlament forderte vorige Woche in einer Resolution Neuwahlen. Prägend im georgischen Machtkampf ist Salome Surabischwili, 72, die 2018 als erste Frau zur Präsidentin gewählt wurde und vom EU-Parlament in der Resolution weiter als Präsidentin anerkannt wird. Im Dezember stimmte eine Wahlversammlung, die von der Opposition boykottiert wurde, für den Kandidaten der Regierungspartei Georgischer Traum, Micheil Kawelaschwili. Er zog daraufhin in den Amtssitz des Präsidenten ein.