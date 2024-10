Prorussische Regierungspartei siegt in Georgien - Opposition erkennt Wahlergebnis nicht an. In der Südkaukasusrepublik Georgien streiten die prowestliche Opposition und die nationalkonservative Regierungspartei um das Ergebnis der Parlamentswahl. Die Wahlkommission erklärte die regierende Partei von Bidsina Iwanischwili mit rund 54 Prozent der Stimmen zur Siegerin. Internationale Wahlbeobachter und georgische NGOs beklagten eine Vielzahl von Wahlrechtsverstößen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Georgien driftet Richtung Autokratie (SZ Plus)

Wirtschaftsgipfel wird für Ampel zur Belastungsprobe. Lange Zeit galt das Trio aus Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner als einzige Runde im Regierungsbündnis, die konstruktiv zusammenarbeitete. Doch das ist vorbei: Der Ton zwischen den drei Spitzenpolitikern von SPD, Grünen und FDP wird immer schärfer, sie überraschen sich mit der Vorlage von Konjunkturprogrammen sowie der Ankündigung von Gipfeln und Gegengipfeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Michelle Obama mobilisiert für Kamala Harris. Die Umfragen werden knapper und knapper. Gut eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl ist die prominente Demokratin und ehemalige First Lady engagiert an der Seite von Kamala Harris aufgetreten. Sie sieht Frauenrechte im Falle einer weiteren Amtszeit Trumps bedroht. Liveblog zur US-Wahl

Ukraine: Schwere Kämpfe entlang gesamter Frontlinie. Die ukrainische Armee sieht sich nicht nur im Gebiet Donezk starkem Druck der Russen ausgesetzt. Ihre Stellungen sollen dort mit über 100 Gleitbomben angegriffen worden sein. Präsident Selenskij verlangt eine Antwort des Westens auf die Mobilisierung nordkoreanischer Soldaten. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Ermittlungen wegen Übergriffen auf Häftlinge in JVA Augsburg-Gablingen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Beschäftigte der Justizvollzugsanstalt. Ihnen werden Körperverletzung im Amt sowie tätliche Übergriffe auf Gefangene vorgeworfen. Junge Gefangene müssten nackt auf Betonboden schlafen, ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne warme Mahlzeit – so lauten die Vorwürfe. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern München besiegt VfL Bochum klar mit 5:0Angeführt von Jamal Musiala holen sich die noch vor vier Tagen so gedemütigten Bayern-Spieler ihren Fan-Applaus ab. Mit fünf Toren schießen sie sich ihren Barça-Frust von der Seele. Der klare Sieg beim VfL Bochum sorgt nach dem 1:4 beim FC Barcelona für ein wenig Beruhigung. Zum Artikel (SZ Plus)

Patrick Lange gewinnt zum dritten Mal Ironman-WM auf Hawaii. Nicht einmal der schmerzhafte Kontakt mit einer Qualle stoppt den 38 Jahre alten Hessen auf seiner Lieblingsinsel: Er triumphiert mit einer Streckenrekordzeit von 7:35:53 Stunden. Zum Artikel (SZ Plus)

Welche Botschaft Israel mit dem Angriff sendet – und Iran mit seiner Reaktion. Die nächtlichen Luftschläge waren der größte Angriff auf Iran seit den Achtzigerjahren. Vor allem Produktionsstätten für Raketen werden getroffen. Außerdem Orte, an denen Festtreibstoff für ballistische Raketen hergestellt wird. Trotzdem spielt Teheran die Schäden herunter. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Dieser Krieg hat sich der Kontrolle entzogen (SZ Plus)

Israels Luftangriffe auf Iran waren eng abgestimmt mit Washington. Auch wenn Israels Premier stets seine Unabhängigkeit betont, sah die Vergeltung gegen Teheran genau so aus, wie es die USA vorgegeben haben. Denn Netanjahu will auch nach der US-Wahl Optionen haben. Zum Artikel (SZ Plus)

