In Georgien spitzt sich der Streit zwischen der prorussischen Regierung und der Europa zugewandten Präsidentin zu. Ministerpräsident Irakli Kobachidse forderte am Sonntag, Präsidentin Salome Surabischwili müsse ihren Posten mit Ablauf ihrer Amtszeit Mitte Dezember räumen. Surabischwili hatte am Samstag angekündigt, nicht abzutreten. Die Präsidentenwahl ist für den 14. Dezember angesetzt. Das Staatsoberhaupt, das hauptsächlich repräsentative Aufgaben hat, wird von einem Wahlgremium aus Parlamentsabgeordneten und Vertretern der lokalen Regierungen bestimmt und nicht mehr direkt vom Volk. Surabischwili erkennt das Ergebnis der Parlamentswahl Ende Oktober nicht an und vermutet Betrug. Laut staatlicher Wahlkommission hat die Regierungspartei Georgischer Traum von Kobachidse rund 54 Prozent der Stimmen erhalten. Es handele sich um ein unrechtmäßiges Parlament, weshalb es keinen neuen Präsidenten wählen könne, erklärte Surabischwili.