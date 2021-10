Kurz vor der Kommunalwahl in der Südkaukasus-Republik Georgien ist der per Haftbefehl gesuchte frühere Präsident Michail Saakaschwili in seine Heimat zurückgekehrt - und festgenommen worden. Das sagte Ministerpräsident Irakli Garibaschwili am Freitagabend im georgischen Fernsehen. "Ich möchte die Bevölkerung darüber informieren, dass der gesuchte dritte Präsident Georgiens festgenommen wurde." Saakaschwili hatte zuvor gesagt, er sei in der georgischen Hafenstadt Batumi am Schwarzen Meer eingetroffen. Der wegen Amtsmissbrauchs verurteilte Politiker hatte zu Protesten aufgerufen.