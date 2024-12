Georgien:Verletzte und Festnahmen nach neuerlichen Massenprotesten

Bei den Massenprotesten gegen die Regierung in Georgien sind auch in der vierten Nacht in Folge zahlreiche Menschen bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten verletzt worden. Das Innenministerium sprach von 21 Polizisten, die in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) durch Steine, Pyrotechnik, Glasflaschen und Eisengegenständen verletzt worden seien. Insgesamt seien in den vergangenen Tagen nun 113 Polizisten verletzt worden. Zur Zahl verletzter Demonstranten gab es zunächst keine Angaben. Dem Innenministerium zufolge waren bereits am Samstag nach den Protesten 44 Menschen ins Krankenhaus gekommen – darunter 27 Demonstranten.