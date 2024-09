Sie will es noch mal wissen, jetzt nur nicht einfach gehen. Mit 72 Jahren ist Salome Surabischwili zu einer späten Hoffnung für viele Menschen in Georgien geworden. Keine ideale Zeit aus Sicht der Präsidentin, um nach einer Amtszeit aufzuhören, da es in den nächsten Wochen um so viel geht: Wendet sich das Land von der Europäischen Union ab und Russland zu, obwohl die Integration in EU und Nato in der georgischen Verfassung steht? Wird die Regierung, der sich die Präsidentin entgegenstellt, noch autoritärer?Ende Dezember läuft Surabischwilis erste Amtszeit ab, nun sagte sie der französischen Zeitung Le Figaro, dass sie ein zweites Mal antreten und mehr Verantwortung übernehmen wolle, um Georgien „zurück auf den europäischen Weg“ zu führen, „als Verhandlerin mit unseren europäischen Partnern“.

Aber vorher steht eine ganz andere Wahl an. Am 26. Oktober wird in Georgien das Parlament und damit eine Regierung neu bestimmt. Nach zwölf Jahren in der Führung muss die Regierungspartei Georgischer Traum um ihre Mehrheit kämpfen. Ihr Gründer, Ehrenvorsitzender und Anführer ist der reichste Mann Georgiens, der Milliardär und ehemalige Ministerpräsident Bidsina Iwanischwili. Er hat Georgiens Verhältnis zu Russland verbessert, obwohl Moskau mit den Regionen Südossetien und Abchasien 20 Prozent des georgischen Staatsgebiets kontrolliert. Vor wenigen Tagen hat sich Iwanischwili für die Wahl auf Platz eins der Kandidatenliste gesetzt.

Die Regierungspartei bezeichnet die Opposition als Bedrohung für die Sicherheit

Iwanischwili kündigte im Wahlkampf an, dass er nach der Abstimmung die größte Oppositionspartei gerichtlich verbieten lassen wolle – die Vereinte Nationale Bewegung des inhaftierten Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili. Und mit ihr weitere oppositionelle Bewegungen, die Iwanischwili als Bedrohung für die Sicherheit und Souveränität des Landes bezeichnet. Sie hätten angeblich das Ziel, Georgien in Russlands Krieg gegen die Ukraine hineinzuziehen und in Georgien eine zweite Front zu eröffnen. Was sie davon hätten, lässt er im Unklaren.

Das Land im Kaukasus steuert auf einen bedrohlich wirkenden Machtkampf zu. Iwanischwili wirft der Opposition vor, sie wolle aus dem Ausland „pseudoliberale Werte einführen“, eine klare Ablehnung europäischer Werte also. Vor allem in den ländlichen Gebieten und in der konservativen Bevölkerung kann er damit punkten. Weshalb Präsidentin Surabischwili im Figaro-Interview sagt, dass umgekehrt die Stabilität Georgiens von einem klaren Sieg der prowestlichen Opposition abhänge: „Diese Wahl wird eine Volksabstimmung über Georgiens europäische Zukunft sein.“

Für die Staatschefin geht es dabei auch um einen eigenen, späten Lebenstraum. Ihr georgischen Großeltern waren 1921 nach Frankreich geflüchtet, Salome Surabischwili wurde in Paris geboren und war jahrzehntelang französische Diplomatin. Mit 34 Jahren war sie erstmals in Georgien. Nachdem sie Frankreichs Botschafterin in Tiflis geworden war, wechselte sie ins Land ihrer Vorfahren. Sie wollte helfen, Georgien in die EU zu führen, und Paris ließ sie gehen. 2004 wurde Surabischwili Georgiens Außenministerin, damals als georgische und französische Staatsbürgerin. Jetzt sieht sie ihr Ziel in Gefahr.

Ein umstrittenes Gesetz trieb Zehntausende Georgier im Frühjahr auf die Straße

Auch die Europäische Union ist alarmiert. Im Juni hat sie Georgiens Status eines Beitrittskandidaten ausgesetzt, den es im Dezember erst bekommen hatte. Anlass ist das verabschiedete „Gesetz über ausländische Einflussnahme“, gegen das im Frühjahr Zehntausende Menschen im ganzen Land demonstriert hatten. Zivile Organisationen und Medien müssen sich nun vom Justizministerium registrieren lassen, wenn sie mindestens 20 Prozent ihrer Gelder aus dem Ausland erhalten.

Mehr als 470 Organisationen haben dies nach Angaben der Regierung getan, weit mehr aber weigern sich bisher. Sie nennen das Gesetz „russisches Gesetz“, weil Moskau seit 2012 mit einem ähnlichen „Agentengesetz“ immer drastischer die Zivilgesellschaft bekämpft. Dies befürchten viele Georgier nun auch für ihr Land. Vermutlich um diese Sorgen zu mildern, kündigte Ministerpräsident Irakli Kobachidse nun an, dass der georgische Staat von Januar an seinerseits NGOs, die im Auslandsagenten-Register stehen, finanziell unterstützen werde.

Detailansicht öffnen Ein pro-europäischer Demonstrant klettert über einen Zaun vor dem Parlament in Tiflis, Zehntausende protestierten im Frühjahr gegen das umstrittene Gesetz „über ausländische Einflussnahme“. (Foto: Irakli Gedenidze/REUTERS)

Präsidentin Salome Surabischwili hat gegen das Gesetz Klage eingereicht, nachdem ihr Veto an der Parlamentsmehrheit der Partei Georgischer Traum gescheitert war, und hofft, dass es im Falle eines Regierungswechsels abgeschafft wird. Vor allem in der jungen Protestgeneration gilt sie deshalb als beliebt. Surabischwili räumt ein, dass die Oppositionsparteien seit Jahren zerstritten sind. Aus diesem Grund hat die Staatschefin eine Charta geschaffen, um die herum sich all jene Parteien versammeln sollen, die sich der Demokratie und der europäischen Integration verschreiben. Mehrere Oppositionsparteien haben dies getan.

Russland sieht seinen Einfluss gewachsen

Doch längst geht es nicht allein um einen innenpolitischen Machtkampf. Die EU kritisiert den gegenwärtigen Kurs der Regierung und wünscht sich, dass Tiflis die in der Bevölkerung ersehnte und in der Verfassung verankerte Annäherung fortsetzt. Russland wiederum sieht seinen Einfluss in Georgien stark gewachsen. Der Kampf der georgischen Regierung gegen die LGBTQ-Bewegung, ihr Misstrauen gegen liberale Werte und kritische NGOs, der verstärkte georgisch-russische Wirtschaftshandel, all das ist nach Moskaus Geschmack.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow beschuldigte den Westen, dass er „traditionelle orthodoxe georgische Werte“ aushöhlen wolle. Und dann machte er in einem Interview mit der russischen Zeitung RBK deutlich, wie eng Moskau das Kaukasus-Land an seiner Seite sieht; Georgien sei eines der führenden Kulturzentren während der Sowjetunion gewesen, „unserer gemeinsamen Heimat“, sagte Lawrow. Die Mehrheit der Georgier drängt es allerdings in die EU, deutlich geworden auch durch die Massenproteste im Frühjahr.

Russland hält wie üblich die Proteste für von außen gesteuert. Der Chef des Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, beschuldigte die USA sogar, diese planten nach der Parlamentswahl einen „Tiflis-Maidan“, in Anlehnung an Entwicklungen in der Ukraine. Russland wolle deshalb eine „farbige Revolution“ in Georgien verhindern. Lawrows Sprecherin warf den USA außerdem vor, dass diese sich in die georgische Parlamentswahl einmischten und über die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Stimmung aufheizen wollten. Damit zieht sie in Zweifel, dass die OSZE, die für das Gütesiegel einer demokratischen Wahl zuständig ist, die Abstimmung objektiv beurteilt. Vieles dürfte also auch davon abhängen, wie man das nach der Wahl in Tiflis sieht.