Ein einfacher, leerer Fußballrasen, in Georgien wird damit Wahlkampf gemacht. Denn saftig grün ist er und heil. Es ist die heile Welt von Georgien. Das Foto links daneben ist schwarz-weiß, es zeigt auch einen Fußballplatz, aber er liegt in der Ukraine und deshalb in Schutt und Asche. Es gibt noch viele andere Wahlplakate dieser Art, sie dominieren an den Bushaltestellen in Tiflis, hängen an Laternenmasten und verbreiten sich über Werbespots. Etwa dieses: links eine zerstörte Straße, herausgerissene Leitplanken, ein Auto, das sich senkrecht in die Erde bohrt, ein Menschenauflauf, alles in Schwarz-Weiß: Es ist der Krieg in der Ukraine. Dagegen rechts, neu asphaltierte Fahrbahnen, tipptopp ziehen sie sich durch grüne georgische Landschaft. Oder Kulturgebäude, Kirchen, die Bilder sind vielfältig, die Botschaft immer dieselbe: Wer die georgische Opposition wählt, stimmt für Krieg und Zerstörung, und wer für die Regierungspartei Georgischer Traum stimmt, entscheidet sich für Frieden. So einfach sieht die Regierung das.

An diesem Samstag wird in dem Land im Südkaukasus ein neues Parlament gewählt. Anders als in Europa, den USA oder Kanada ist Migration kein Thema, sogar die Wirtschaft, die für viele Menschen in Georgien kaum spürbar wächst, spielt eher eine Nebenrolle. In Georgien reiben sich die Parteien und die Bevölkerung an den ganz großen Dingen: Wird das Land unter Einfluss einer nicht näher genannten „globalen Kriegspartei“ in einen Konflikt mit Russland gezogen, wie die Regierung unterstellt, sollte die Opposition gewinnen?

Den Status als Beitrittskandidat hat die EU ausgesetzt. Tiflis steht zu nah an Moskau

Die georgische Opposition wiederum hält diese Wahl aus einem ganz anderen Grund für historisch bedeutend: Sie will gewinnen, um Georgien zurück auf den Weg in die Europäische Union zu führen. Im Juni hat die EU Georgiens Status eines Beitrittskandidaten ausgesetzt, den das Land erst im vergangenen Dezember erhalten hatte. Grund ist der zunehmend autoritäre Kurs der georgischen Regierung, ihre unverhohlene Annäherung an Moskau. Aus Sicht der Opposition geht es nun also darum: um Russland oder die EU.

Zaal Charebaschwili hat sich festgelegt, er wird an diesem Samstag die Partei Georgischer Traum wählen. Charebaschwili ist 28, Inspekteur für Arbeitsplatzsicherheit. Er wohnt in Tiflis und ist an diesem Abend zur Abschlusskundgebung der Regierungspartei auf den Freiheitsplatz gekommen. Bei ihm wirkt die Angst, die der mächtigste Mensch in diesem Land verbreitet, Parteigründer Bidsina Iwanischwili, für den Fall, dass es einen Machtwechsel an diesem Wochenende geben sollte.

Charebaschwilis Familie kommt aus Abchasien, er spricht von einem „großen Schmerz“. Russland hat das völkerrechtlich zu Georgien gehörende Gebiet als unabhängigen Staat anerkannt, kontrolliert es aber faktisch finanziell und militärisch. Charebaschwili sagt: „Die Regierung macht alles für Frieden. Ich hasse Russland, aber wir brauchen gute Beziehungen. Es ist unser Nachbar.“ Er sagt auch: „Wir brauchen Europa, wir werden nach Europa gehen.“ So wie es Iwanischwili soeben auf der Bühne gesagt habe, er nennt ihn Bidsina, bei seinem Vornamen.

Europas Sterne, nur vage angedeutet: Bidsina Iwanischwili ist Georgiens mächtigster Mann, Milliardär, Ex-Premier und Gründer der Partei Georgischer Traum. (Foto: Irakli Gedenidze/Reuters)

Aus Sicht der georgischen Opposition, aus der des wohl größten Teils der Bevölkerung und auch aus Sicht der EU aber ist dieser Bidsina Iwanischwili längst dabei, den Weg nach Europa abzubrechen. EU-Flaggen sind auf der Kundgebung kaum zu sehen. Auf dem blau-gelben Logo der Regierungspartei krümmt sich immerhin ein halber europäischer Sternenkranz, ganz ohne Europa-Bekenntnis will es der Georgische Traum also nicht, die Parteiführung weiß, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in die EU will. Aber die Regierung tut doch viel dafür, dass sich Georgien von Europa abwendet, hin zu Russland.

Erst vor wenigen Tagen haben 13 Außenminister von EU-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung gewarnt: „Georgien wird nicht EU-Mitglied werden können, wenn die Regierung nicht ihren Kurs ändert.“ Sie kritisieren vor allem das Gesetz „Über die Transparenz von ausländischem Einfluss“ sowie ein ebenfalls neues Gesetz, das die Rechte der LGBTQ-Minderheit drastisch einschränkt. Der Handel mit Russland hat zugenommen, es gibt wieder direkte Flüge zwischen Moskau und georgischen Städten, nach Tiflis, nach Kutaissi.

Russland, das zwei georgische Regionen besetzt hält, gefällt die Linie der Regierung

Russland gefällt der Regierungskurs in Tiflis. Außenminister Sergej Lawrow bot an, Georgien dabei zu helfen, das Verhältnis zu den Gebieten Abchasien und Südossetien „zu normalisieren“, Gebiete, die in Georgien ja als von Russland besetzte Gebiete angesehen werden. Prompt deutete auch die georgische Regierung im Wahlkampf an, sie könne vielleicht die Kontrolle über die praktisch verlorenen Regionen zurückgewinnen. „20 Prozent des georgischen Territoriums sind von Russland besetzt“, so steht es sogar unten auf der Rechnung im Café.

Die Chancen, dies zu ändern, dürften gering sein. Aber Frieden und Sicherheit, das Ängstewecken vor einem neuen Krieg, darin sieht der Georgische Traum diesmal die größte Chance, sich in der Regierung zu halten. Und die Partei setzt auf konservative Werte, kritisiert westliche Lebensmodelle, die etwa Homo-Ehen erlauben. Vor allem in der ländlichen Bevölkerung bringt das Stimmen. Doch die große Protestwelle im Frühjahr gegen die Regierung und auch die Demonstration Zehntausender Menschen am vergangenen Sonntag für Europa hat gezeigt: Nach zwölf Jahren an der Macht in Georgien könnte es diesmal sehr eng werden für den Georgischen Traum.

Die Opposition arbeitet jetzt zusammen. Auch, um sich vor Repression zu schützen

Umfragen in Georgien gelten nicht als besonders zuverlässig, aber die meisten sehen die Partei bei etwas mehr als 30 Prozent der Stimmen. Damit würde sie zwar das selbst gesteckte Ziel einer Supermehrheit von 60 Prozent weit verfehlen, wäre aber noch immer die stärkste Einzelpartei im Parlament, davon gehen sogar die vielen Oppositionsparteien aus. Doch deren sonst so zerstrittene Politiker haben sich diesmal dazu entschlossen, genau deshalb stärker zusammenzuarbeiten als jemals zuvor. Sie haben vier größere Allianzen gebildet und gemeinsame Wahllisten. Sie wollen unbedingt vermeiden, dass kleinere Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und so wichtige Stimmen verfallen könnten. Es ist ein großes Bündnis für Europa. Aber es ist auch ein Akt des Selbstschutzes. Mehrmals hat die Regierungspartei davon gesprochen, sie wolle die Oppositionsparteien verbieten, weil sie sie für zerstörerisch hält.

Angetrieben wurde die neue Einheit in der Opposition von Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili. Sie hat es geschafft, dass sich die Allianzen ihrer Charta anschließen, einer Art Fahrplan in die EU. Vorgesehen darin sind für den Fall eines Wahlsiegs der Opposition Reformen und eine Übergangsregierung, die nur ein Jahr im Amt bleiben soll, bis es Neuwahlen gebe. Surabischwili hält diese Parlamentswahl deshalb für „existenziell“, für ein Referendum, bei dem es um Russland oder den Westen gehe.

Ein Café in der Innenstadt, es ist sonnig-herbstlich in Tiflis, Lascha Bakradse sitzt draußen bei einem Cappuccino und ascht in eine leere Zigarettenschachtel. Bakradse, 59, Historiker an der staatlichen Ilia-Universität und bis vor wenigen Monaten Leiter des Literaturmuseums, hat sich im Sommer der Opposition angeschlossen. Als parteiloses Mitglied, wie er betont. Er sagt: „In dieser entscheidenden Zeit für Georgien sollte jeder etwas tun, und mir wurde das angeboten.“ Er steht auf Listenplatz 15 der größten Oppositionspartei, der früheren Regierungspartei Vereinte Nationale Bewegung. Platz 15, Bakradse ist sich sicher, dass er es damit ins Parlament schafft.

Ob es auch für die Regierung reicht, ist weniger sicher. Er glaubt daran, aber er hält diese Wahl auch nicht für völlig frei und fair. Die OSZE-Langzeitbeobachter schrieben in ihrem Zwischenbericht vor zwei Wochen von „wachsenden Sorgen über Einschüchterungstaktiken“. Aber sollte sich an den Machtverhältnissen nichts ändern, so werde sich im Land in jedem Fall etwas ändern, sagt Bakradse. „Der russische Einfluss würde wachsen, der Westen würde sich abwenden. All das wird eine Fluchtbewegung aus Georgien auslösen.“ Seine Studenten hätten angekündigt, sie würden dann gehen.