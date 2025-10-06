Er ist ein berühmter Opernsänger; New Yorker Met, Mailänder Scala, Salzburger Festspiele, kennt er alles. Er sang mit Pavarotti, probte mit Karajan. Jetzt ist er im Gefängnis. Paata Burtschuladse ist 70 Jahre alt, und wenn es sehr schlecht läuft für ihn, muss er die nächsten neun Jahre in Haft verbringen. Burtschuladse wird in Georgien, seiner Heimat, unter anderem vorgeworfen, zum „Sturz der Regierung und zur gewaltsamen Änderung der Verfassung“ aufgerufen zu haben. Am Samstag beim Protest in Tiflis hatte er einen Auftritt, am Sonntag wurde er festgenommen, am Montag reichte die Staatsanwaltschaft eine Anklage gegen ihn und einige Mitstreiter ein. Es ist womöglich das Ende einer außergewöhnlichen Karriere.