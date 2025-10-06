Er ist ein berühmter Opernsänger; New Yorker Met, Mailänder Scala, Salzburger Festspiele, kennt er alles. Er sang mit Pavarotti, probte mit Karajan. Jetzt ist er im Gefängnis. Paata Burtschuladse ist 70 Jahre alt, und wenn es sehr schlecht läuft für ihn, muss er die nächsten neun Jahre in Haft verbringen. Burtschuladse wird in Georgien, seiner Heimat, unter anderem vorgeworfen, zum „Sturz der Regierung und zur gewaltsamen Änderung der Verfassung“ aufgerufen zu haben. Am Samstag beim Protest in Tiflis hatte er einen Auftritt, am Sonntag wurde er festgenommen, am Montag reichte die Staatsanwaltschaft eine Anklage gegen ihn und einige Mitstreiter ein. Es ist womöglich das Ende einer außergewöhnlichen Karriere.
GeorgienDer vorerst letzte Auftritt des berühmten Sängers
Lesezeit: 2 Min.
Paata Burtschuladse, der mit Pavarotti und an der Scala zu sehen war, sprach am Wochenende in Tiflis zu den Gegnern der Regierung. Diese hat ihn daraufhin eingesperrt.
Von Frank Nienhuysen
Wegen Annäherung an Russland:Proteste in Georgien gegen Regierung
In Georgien haben am Wochenende mehrere zehntausend Menschen gegen die Regierung demonstriert. Dabei riss eine Gruppe von Demonstranten an der Residenz des Präsidenten einen Zaun nieder und drang kurzzeitig auf das Gelände vor. Die Polizei setzte ...
Lesen Sie mehr zum Thema