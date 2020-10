Eine turbulente Karriere: Michail Saakaschwili war einmal Präsident von Georgien, wurde dann angeklagt und wechselte in die ukrainische Politik. Jetzt will er als Kandidat der georgischen Opposition neuer Regierungschef werden.

Der umstrittene Ex-Präsident Saakaschwili strebt eine Rückkehr in seine Heimat an und will dafür zunächst aus der Ferne die Parlamentswahl gewinnen. Doch für die Opposition dürfte ein Machtwechsel schwierig sein, obwohl die Regierung an Beliebtheit verloren hat.

Von Silke Bigalke, Moskau

Die Fernsehdebatte vor zwei Wochen hatte der georgische Premierminister Georgij Gacharia eigentlich schon zugesagt. Dann machte er jedoch einen Rückzieher, er habe keine Zeit, ließ der Premier ausrichten. Es wäre auch eine ungewöhnliche Debatte gewesen: Am Samstag wird in Georgien gewählt, doch Premier Gacharia wäre vor der Kamera nicht mal auf seinen Hauptherausforderer getroffen. Der heißt Michail Saakaschwili, war mal georgischer Präsident und lebt jetzt in der Ukraine. In Georgien wartet ein Haftbefehl auf ihn, ihm wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Saakaschwili will trotzdem Premierminister werden, für die TV-Debatte konnte er aber natürlich nicht anreisen.

Ein Oppositionsführer im Exil ist nicht das Einzige, was diese georgische Parlamentswahl besonders macht. Es ist die erste Abstimmung mit einem neuen Wahlrecht, zu dem sich die Regierung erst nach heftigen Protesten im Land bereit erklärt hat. Die Reform soll die Chance auf einen Regierungswechsel steigern, hofft die Opposition. Die regierende Partei "Georgischer Traum" holt am Samstag zwar wahrscheinlich wieder die meisten Stimmen. Offen ist aber, ob sie ausreichen werden, um allein an der Macht zu bleiben. Nicht nur die innenpolitische Lage ist unsicher, Georgien ist von Krisen umgeben: Den jüngsten Wahlen in anderen früheren Sowjetrepubliken folgten Unruhen wegen Wahlmanipulation. Seit August gibt es Proteste in Belarus, seit Monatsbeginn Chaos in Kirgisistan. Dazu kommt ein Krieg, den Georgiens Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan gegeneinander führen. Er verstärkt die georgische Sorge, dass Russlands Einfluss im Kaukasus weiter wachsen könnte.

Das Verhältnis zu Russland ist immer ein Wahlkampfthema

In Georgien schaut man noch skeptischer nach Moskau als in Armenien oder Aserbaidschan: Russland kontrolliert weiterhin die beiden abtrünnigen georgischen Regionen Südossetien und Abchasien, besetzt sie aus georgischer Sicht. Die Beziehung zu Russland ist deshalb immer auch ein Wahlkampfthema. Einen Beitritt zur EU strebt sowohl die Regierung als auch die Opposition an. Im Sommer 2019 war dann auch ein Russe der Auslöser für die großen Proteste: Damals kam ein kommunistischer Abgeordneter aus Moskau zu einer Veranstaltung der orthodoxen Kirche nach Tiflis. Im georgischen Parlament setzte er sich ausgerechnet auf den Platz des georgischen Parlamentspräsidenten und löste damit Tumulte vor dem Gebäude aus. Über Tage demonstrierten Tausende nicht nur gegen den wachsenden russischen Einfluss, sondern vor allem gegen die eigene Regierung. Die besänftigte die Protestierenden, indem sie die lange geforderte Wahlrechtsreform versprach. Nun werden weniger Sitze, nämlich nur noch 30 von 150, direkt in den Wahlbezirken vergeben. Die übrigen werden nach dem Verhältniswahlrecht an die Kandidaten auf den Parteilisten verteilt. Direkte Mandate, sagen Experten, gewinnt die regierende Partei wegen ihrer möglichen Druckmittel in Georgien leichter.

Der Regierungspartei "Georgischer Traum" reicht es zudem nicht mehr aus, die meisten Parlamentssitze zu gewinnen. Sie braucht mehr als 40 Prozent der Stimmen, um alleine regieren zu können. Bräuchte sie einen Partner, wäre das die erste Koalitionsregierung in der Geschichte des Landes. Eine Koalition strebt auch die Opposition an, mehrere Parteien kooperieren bereits. Durch die Reform ist die Hürde für sie, ins Parlament einzuziehen, auf ein Prozent der Stimmen gesenkt worden. Die stärkste Oppositionspartei ist die des früheren Rosenrevolutionärs Michail Saakaschwili, die Vereinte Nationale Bewegung. Über Saakaschwilis mögliche Rückkehr ist die Opposition genauso gespalten wie die georgische Bevölkerung. Seine Partei, die in Umfragen auf dem zweiten Platz hinter "Georgischer Traum" landet, hat ihn im September dennoch zum Spitzenkandidaten erklärt.

Stimmen zu kaufen ist in Georgien ein probates Mittel

Auch hinter der Regierungspartei "Georgischer Traum" steht ein umstrittener Mann: Der Milliardär Bidsina Iwanischwili hält sich selber aus Politik und Wahlkampagne weitgehend heraus. Seinem Reichtum aber hat die Partei einen großen Teil ihres Erfolgs zu verdanken. Stimmen zu kaufen gilt in Georgien als probates Mittel. Bei der Präsidentschaftswahl 2018 ging Iwanischwili so weit, 600 000 Georgiern zu versprechen, ihre Schulden zu übernehmen, offenbar um seiner Kandidatin einen Vorteil zu verschaffen. Der Wahlkampf wurde von beiden Seiten mit Hetzkampagnen schmutzig geführt. Nach der Abstimmung protestierten damals viele Georgier gegen Wahlbetrug, brachten Säcke mit Kartoffeln und Zwiebeln zum Protest mit. Sie warfen der Regierung vor, Wähler mit kostenlosen Lebensmitteln bestochen zu haben. Die georgische Nichtregierungsorganisation ISFED berichtete auch vor der anstehenden Parlamentswahl davon, dass Wähler bedroht, eingeschüchtert oder bestochen würden.

Nach dem Unmut hat nun aber ausgerechnet die Covid-19-Pandemie wieder mehr Menschen auf ihre Regierung vertrauen lassen. Die Regierung hat prompt und konsequent reagiert, sie bekam das Virus besser in den Griff als andere Länder, ihre Umfragewerte sind gestiegen. Die Frage ist, wie lange die positive Bilanz anhält: Die Fallzahlen steigen gerade auch in Georgien wieder stark an. Die Weltbank prognostizierte, dass die georgische Wirtschaftsleistung 2020 um sechs Prozent sinken wird, bis zu 160.000 Georgiern Armut droht. Sollten sich die Georgier trotz der Reform durch Manipulationen um ihre Wahl betrogen fühlen, sind neue Proteste möglich.