Von Frank Nienhuysen, Tiflis

Es kommt selten vor, dass ein neuer prunkvoller Präsidentenpalast verschmäht wird, der weithin sichtbar in der Hauptstadt steht. Salome Surabischwili, Präsidentin von Georgien, wollte sich von ihrem Vorgänger Micheil Saakaschwili absetzen und verzog sich vor fünf Jahren nach ihrer Wahl lieber in ein anderes Gebäude. Ihre Orbeliani-Residenz in Tiflis ist auch sehr eindrucksvoll, ein weißer Palast aus dem 19. Jahrhundert. In diesen Tagen ist er eine Art Hauptquartier der georgischen Opposition.