24. Juni 2019, 18:21 Uhr Georgien Beziehungspause

Russland reagiert mit einem Flugverbot auf Proteste in Tiflis. Auslöser war der Auftritt eines Abgeordneten aus Moskau im georgischen Parlament.

Von Silke Bigalke , Moskau

Es ist Ferienzeit in Russland, doch zahlreiche russische Touristen werden wohl umplanen müssen. In eines ihrer liebsten Urlaubsländer, nach Georgien, sollen vom 8. Juli an weder georgische noch russische Fluglinien fliegen. Präsident Wladimir Putin hat das Dekret zum Flugverbot am Freitag unterschrieben, er reagierte damit auf die Proteste in der georgischen Hauptstadt Tiflis, wo seit Donnerstag jeden Abend Menschen auf die Straße gehen. Anfangs waren es Tausende, am Sonntag immer noch Hunderte. Sie demonstrieren gegen Einflussnahme aus Russland und gegen ihre eigene Regierung. Die hat nun mit Zugeständnissen reagiert.

Der russische Abgeordnete setzte sich auf den Platz des georgischen Parlamentspräsidenten

Auslöser war der Auftritt eines russischen Duma-Abgeordneten, der am Donnerstag Gast im georgischen Parlament war und ein Treffen mit Abgeordneten aus verschiedenen Ländern leitete. Der Russe setzte sich ausgerechnet auf den Platz des georgischen Parlamentspräsidenten. Dieses symbolträchtige Bild war Anstoß, aber nicht der einziger Grund für die Unruhen. In der Nacht zum Donnerstag ging die Polizei mit Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstrierenden vor, mehr als 200 Menschen wurde verletzt.

Der unglücklich platzierte Russe gehört in der Duma in Moskau zwar der Opposition an. Die georgische Opposition nutze den Eklat dennoch, um der Regierungspartei "Georgischer Traum" vorzuwerfen, Moskau gegenüber zu freundlich zu sein. Es ist nicht der einzige Vorwurf. Parteigründer und Milliardär Bidsina Iwanischwili steht für ein System in Tiflis, in dem Mächtige im Hintergrund die Fäden ziehen. In einer Umfrage im April wurde er zum unbeliebtesten Politiker des Landes gewählt.

Am Montag ging Iwanischwili auf eine Forderung der Protestierenden ein und schlug vor, das Verhältniswahlrecht für das Parlament früher als geplant einzuführen. Das georgische Parlament wird bisher durch ein kompliziertes System gewählt, von dem Kritiker sagen, dass es die alten Machtstrukturen begünstigt. Noch am Freitag musste zudem der Parlamentspräsidenten gehen, der dem Abgeordneten aus Moskau seinen Stuhl überlassen hatte. Nachdem die Polizei in der Nacht danach recht gewaltsam gegen die Demonstranten vorgegangen war, fordern diese außerdem den Rücktritt von Innenministers Giorgi Gacharia. Der lehnte das bisher ab.

Es geht also nicht nur um das Verhältnis zu Russland, aber auch. Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili schrieb am frühen Freitagmorgen auf Facebook, Russland sei ein "Feind und Okkupant". Sie suggerierte, dass Moskau hinter den Protesten stehen könnte: "Die von ihm verwaltete fünfte Kolonne kann heute wahrscheinlich gefährlicher sein als die offene Aggression". Im Fernsehen mahnte die Präsidentin zur Ruhe, Georgien brauche Stabilität.

Nach dem Fünf-Tage-Krieg im Jahr 2008 befinden sich weiterhin russische Truppen in den abtrünnigen georgischen Provinzen Südossetien und Abchasien. Moskau und Tiflis pflegen offiziell keine diplomatischen Beziehungen. Das Verhältnis zwischen georgischen Gastgebern und russischen Touristen dagegen scheint sich erholt zu haben: 1,4 Millionen Russen besuchten Georgien vergangenes Jahr, laut georgischer Tourismusbehörde. Manche russischen Medien geben nun Tipps, wie man trotz Flugverbot über Drittländer nach Georgien kommt.