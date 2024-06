Georgien:Der Wind dreht auf Ost

Die Fußgänger sind versorgt, aber wo bleiben die großen Schiffe? Mehr als 500 Meter lang spannt sich am georgischen Küstenort Anaklia für Spazierende eine moderne, schmale Holzbrücke über den Fluss Enguri, der hier eineinhalb Kilometer weiter westlich ins Schwarze Meer mündet. Die Fußgängerbrücke gehört zu den längsten der Welt, gebaut wurde sie vor zwölf Jahren mithilfe deutscher Firmen. Es war ein Schritt in die Moderne, Hotels kamen hinzu, Musikfestivals, und Georgien hat noch mehr vor in Anaklia. Mit dem geplanten Bau eines Tiefseehafens könnten eines Tages auch große Containerschiffe im Land anlegen: Der Güterstrom zwischen Asien nach Europa wächst – und Georgien liegt mittendrin.

Der Tiefseehafen gilt als größtes Infrastrukturprojekt in dem Kaukasusstaat, denn er würde Georgien als strategisches Transitland deutlich aufwerten, es zum wichtigen Teil der Neuen Seidenstraße machen. Die Handelsroute über den sogenannten Mittleren Korridor führt über Zentralasien und den Südkaukasus an Russland vorbei; sie ist seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine deshalb besonders wertvoll für asiatische Länder und Unternehmen, die ihre Waren möglichst schnell in den Westen bringen wollen. Die georgischen Häfen in Poti und Batumi sind für den gewachsenen Bedarf nicht groß genug. Ein neuer soll also entstehen, in Anaklia, für geschätzte 100 Millionen Tonnen Fracht im Jahr. Und seit zwei Wochen steht auch fest, wer ihn bauen soll.

„Das Schwarze Meer ist für Europa nicht nur wirtschaftlich wichtig“

Ende Mai hat sich die georgische Regierung für ein Konsortium aus chinesischen Staatsfirmen entschieden: die China Communications Construction Company und China Harbor Investment, unterstützt von zwei weiteren chinesischen Firmen. Der georgische Regierungschef Irakli Kobachidse lobte den Investor für seine „sehr große Erfahrung“ beim Bau solcher Projekte. 20 Meter tief soll der neue Hafen werden, tief genug für große Containerschiffe. Nach einem Bericht von eurasianet.org erwartet die Weltbank eine Verdreifachung des Handels bis 2030. Eine wirtschaftliche Verheißung ist das für Georgien, und ein schwerer Schlag für den Westen. Denn noch vor wenigen Jahren hatte ein westliches Konsortium aus Amerikanern und Georgiern den Tiefseehafen bauen sollen.

Georgien ist seit Dezember Beitrittskandidat der Europäischen Union, seit vielen Jahren ein sicherheitspolitischer Partner der Nato. Doch seit mehr als einem Jahr wendet sich das Land zunehmend vom Westen ab. Ende Mai hat die Regierung in Tiflis über ihre Parlamentsmehrheit ein Gesetz verabschiedet, das ausländischen Einfluss auf georgische Organisationen eindämmen und die Zivilgesellschaft stärker kontrollieren soll. Die EU und die USA warnten Georgien davor, das Gesetz zu billigen, die Bevölkerung protestierte. Nur einen Tag später erhielt China den Zuschlag zum Bau des strategischen Hafens. 49 Prozent der Projektanteile gehen an dessen Staatsunternehmen, 51 Prozent bleiben bei Georgien.

Kritiker der georgischen Regierung sehen sich bestätigt, dass diese nun zunehmend russische und chinesische Interessen bedient. Der Abgeordnete Roman Gotsiridse von der Oppositionspartei Euro-Optimisten sagte nach einem Bericht der Nachrichtenseite civil.ge: „Die Regierung hat das Anaklia-Projekt direkt dem Orbit des Westens entzogen.“ Romana Vlahutin, ehemalige EU-Botschafterin und jetzt Gastwissenschaftlerin beim German Marshall Fund, schreibt der SZ in einer E-Mail: „Das Schwarze Meer ist für Europa nicht nur wirtschaftlich wichtig, es ist auch für die europäische Sicherheit strategisch bedeutsam, für den Schutz von Handelsrouten und auch für die mobile Verteidigung. Die Europäische Union hätte alles versuchen müssen, damit der Mittlere Korridor von Europäern und seinen Verbündeten gebaut wird.“

Russland plant in der Nähe den Aufbau einer Militärbasis

Die Idee eines Hafens in Anaklia war bereits in der Sowjetzeit entstanden. Als diese 1991 zu Ende ging und Georgien unabhängig war, hatte der junge Staat kein Geld dafür. Das änderte sich später, Georgien schaute Richtung Westen, und 2016 wurde bekannt gegeben, dass ein georgisch-amerikanisches Joint Venture mit dem Hafenbau beginnen sollte. Von Tausenden Jobs war die Rede, Georgien wollte eine Brücke sein zwischen Asien und Europa. Doch vor vier Jahren stornierte die georgische Regierung den Auftrag. Immer wieder hatte es Konflikte gegeben zwischen der Regierung und Mamuka Khazaradze, dem Mitgründer des Konsortiums. Sie warf ihm Korruption vor, einem Banker, der zum Chef einer Oppositionspartei und damit zum Regierungskritiker geworden war.

Als vor zwei Jahren Russlands großflächiger Krieg gegen die Ukraine begann, wurde der Bau eines Tiefseehafens wieder dringlich. Russland musste umschifft werden. Dass nun Russlands Partner China loslegen darf mit dem Hafenbau und an Einfluss gewinnt am Schwarzen Meer, dürfte Moskau immerhin eher gefallen, als wenn europäische oder amerikanische Unternehmen zum Zug kommen würden. Georgiens Wirtschaftsminister Lewan Dawitaschwili sagte Ende Mai, lediglich die chinesischen Staatsunternehmen hätten ein überzeugendes finales Angebot gemacht. Ohnehin haben chinesische Firmen immer wieder in georgische Infrastruktur investiert; China gilt in Tiflis trotz des georgischen EU-Beitrittsstatus inzwischen als strategischer Partner.

Romana Vlahutin dagegen zeigt sich sicher: „China und Russland haben die EU düpiert. Dass eine befreundete Macht die Kontrolle über ein Schlüsselprojekt auf dieser Handelsroute erhält, ist eine exzellente Nachricht für Russland.“ Vermutlich auch deshalb: Nur etwa 50 Kilometer nördlich von Anaklia, in Abchasien, das faktisch von Russland kontrolliert wird, plant Moskau den Aufbau einer Militärbasis. Als Ausweichort für seine russische Schwarzmeerflotte.