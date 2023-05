Die amerikanische Justiz klagt den US-Abgeordneten George Santos gleich in 13 Fällen an und nimmt ihn in Gewahrsam. Doch noch muss das nicht das Ende seiner bizarren Politkarriere bedeuten.

Von Peter Burghardt, Washington

Seit Januar sitzt im US-Repräsentantenhaus ein Mann, der seine Biografie weitgehend erfunden hat, er nennt sich George Santos. Entscheidungsträger seiner Republikaner schien das bisher nicht weiter zu stören, die Partei hat in dieser Kammer nur eine knappe Mehrheit und braucht deshalb jede Stimme. Nun allerdings könnte es eng werden für diesen Abgeordneten, denn die amerikanische Justiz klagt den Schwindler aus New York gleich in 13 Fällen an und nahm ihn vorübergehend in Gewahrsam.