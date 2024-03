Von Michael Neudecker

George Galloway kam am Montagvormittag am Parlamentsgelände in Westminster an, Fotografen und Kameras warteten schon. Galloway, der selten Chancen für ein Fernsehinterview ungenutzt lässt, ließ das Fenster seines Wagens herunter. Er fühle sich gut, sagte er, und was das Parlament angehe, das er gleich betreten werde: "Ich mochte das Gebäude immer. Die Leute darin nicht so sehr." Der Clip lief am Montag in einer Art Dauerschleife in den englischen Nachrichtensendern: als Auftakt für ein paar Monate, auf die sich kaum jemand im Parlamentsgebäude freut. Galloway mag die Leute darin nicht, aber auch sie mögen ihn nicht.