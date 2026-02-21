Zum Hauptinhalt springen

Volker Perthes über „Multipolarisierung“Durchs Dickicht der Geopolitik

Lesezeit: 3 Min.

Wer mit wem und wer gegen wen? Viele Optionen für Staatenlenker (auch historische) in Form von Matroschka-Figuren auf einem Moskauer Markt.
Wer mit wem und wer gegen wen? Viele Optionen für Staatenlenker (auch historische) in Form von Matroschka-Figuren auf einem Moskauer Markt. (Foto: Hector Retamal/AFP)

Der Politikwissenschaftler Volker Perthes betrachtet die viel beklagte Multipolarisierung der Welt als einen Prozess, der regional sehr unterschiedliche Auswirkungen hat und durchaus auch Chancen eröffnet. Dieser nüchterne Blick hilft mehr als die grassierende Daueraufregung.

Rezension von Stefan Messingschlager

Volker Perthes hat ein seltenes Talent: Er kann das große Geraune über die „neue Weltordnung“ in prüfbare Fragen zurückübersetzen. Der ehemalige UN-Diplomat und langjährige Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) schreibt aus praktischer Erfahrung, ohne ins bloß Praktische zu kippen. Sein Buch ist kein Alarmruf und keine Großtheorie, sondern ein konzentrierter Essay: Was bedeutet die Diffusion von Macht für Konflikt und Kooperation, für Regeln und Institutionen, für die Handlungsfähigkeit von Staaten und Regionen?

Zur SZ-Startseite

Münchner Sicherheitskonferenz
:Der Westen, den er meint

US-Außenminister Rubio sprach in München leidenschaftlich über die „westliche Zivilisation“. Das rührte einige. Nur zur Klarstellung: Er hält es ersichtlich mit dem Geschichtsbild von Mel Gibson, es geht da weniger um die Werte der französischen Aufklärung.

SZ PlusEssay von Gustav Seibt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite