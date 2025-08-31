Ein neues Kapitel wird bald beginnen für die First-Nations-Menschen Australiens im Kampf um ihre Rechte. Dessen ist sich der Anwalt und Minderheitenvertreter Geoffrey Winters sicher. Er dürfte dabei selbst eine Führungsrolle übernehmen, denn er gehört zu einer neuen Generation von gebildeten, bestens vernetzten Karriere-Aboriginals, die das Zeug dazu haben, den Kampf gegen die sozialen Nachteile der Ureinwohner auf die nächste Ebene zu heben.

Jedenfalls wirkt er optimistisch. Die deutliche Niederlage beim Referendum um mehr parlamentarische Mitsprache für die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner im Oktober 2023 ist nicht vergessen. Und Geoffrey Winters, 36, ist sicher keiner, der die Herausforderung unterschätzt nach all den Erfahrungen, die er als Fremder im eigenen Land schon sammeln musste. Aber aufzugeben ist ja auch keine Lösung beim Bemühen, die Langzeitfolgen der Kolonialisierung aufzuarbeiten.

Die Aboriginals tragen auch im Alltag eine kulturelle Last

Identität verpflichtet, das weiß Winters seit seiner Jugend. Seine Mutter ist weiß, sein Vater ein Aboriginal vom Volk der Gamillaroi. Den Themen der Ungleichheit konnte er nie ausweichen. Seine Großmutter bekam erst mit 31 das Wahlrecht, wie der Sender SBS mal berichtete. Geoffrey Winters selbst wurde in der Schule abschätzig als „Abo“ bezeichnet wegen seiner Wurzeln. Und immerzu sollte er seine Meinung sagen zu Ureinwohnerdebatten, zum Australia Day, der die Ankunft der Briten auf dem Kontinent feiert, zur willkürlichen Eroberung des alten Landes, zur andauernden Diskriminierung. „Wir nennen das Cultural Load“, kulturelle Last, sagt Winters. Es ist eine zusätzliche Verantwortung, die Australiens Indigene als Vertreter ihrer Minderheit aushalten müssen.

„Das kann ermüdend sein“, sagt Winters. Er erinnert sich, wie frei er sich fühlte, als er beim Politik-Studium in Oxford, England, mal Pause hatte von den Debatten um seine Herkunft. „Am klarsten wurde mir das, als ich mit einem Freund aus Schottland in der nationalen Porträt-Galerie in London war.“ Dort sah er das Porträt des Seefahrers James Cook, mit dem viele First-Nations-Leute den Beginn der Kolonialisierung im 18. Jahrhundert verbinden. Das Porträt war nicht groß, neben den anderen Gemälden wirkte es unscheinbar. „Und als ich den Freund fragte, ob er wisse, wer das ist, sagte der Nein.“ Da erkannte Winters, dass die großen Symbolfiguren der Verdrängung in seiner Heimat aus anderen Perspektiven ganz klein wirken.

Diese Erfahrung hat wohl zu der Gelassenheit beigetragen, die Geoffrey Winters ausgerechnet jetzt ausstrahlt, da er und andere junge First-Nations-Vertreter vor besagtem Aufbruch stehen.

Nach dem Regierungswechsel kam schnell das Referendum

Bald zwei Jahre sind vergangen, seit Australiens Wahlberechtigte „The Voice to Parliament“ ablehnten. „The Voice“ stand für ein Gremium aus indigenen Fachleuten, das ohne Vetorecht die Nationalversammlung zu Ureinwohnerthemen beraten sollte. Die etwa 980 000 First-Nations-Menschen unter den 26 Millionen Australiern sollten eine Stimme im parlamentarischen Alltag bekommen. Das Referendum klärte die Frage, ob diese Stimme in der Verfassung festgeschrieben wird.

Der Vorschlag stammte aus einem Meinungsbildungsprozess, den ein gemischt besetzter Referendumsrat organisiert hatte. Insgesamt 1200 First-Nations-Menschen in 13 Regionalversammlungen waren 2017 daran beteiligt.

Solange in Australien die konservative Koalition aus Liberal und National Party regierte, bekam das Referendum keine Chance. Als aber im Mai 2022 die Labor-Partei an die Macht kam, setzte der neue Premierminister Anthony Albanese die Abstimmung schnell um. Wohl zu schnell. Die rechte Antikampagne hatte leichtes Spiel. Das Ergebnis war eindeutig. 60,06 Prozent Nein- zu 39,94 Prozent Ja-Stimmen. Albanese räumte ein: „Es war noch kein Referendum ohne überparteilichen Konsens erfolgreich.“

Albanese hatte die Opposition nicht ins Boot geholt

Das hätte Albanese früher bedenken müssen, findet Geoffrey Winters. Er sitzt in Sydney im Büro der Non-Profit-Organisation Reconciliation NSW, die im Bundesstaat New South Wales die Versöhnung zwischen indigenen und weißen Australiern fördert. Winters ist Vorstandsmitglied und nicht nur wegen seiner Herkunft eine Art Vorzeige-Versöhner. Er bringt zusammen, was vermeintlich nicht zusammenpasst. Er mag seine Wurzeln und Frankreich. Er ist homosexuell, aber Mitglied der konservativen Liberal Party, für die er 2016 in Sydney sogar zur Parlamentswahl antrat. Und obwohl er ein konservatives Parteibuch hat, hat er nach eigener Auskunft bei der Parlamentswahl im Mai für den Labor-Mann Albanese gestimmt.

Geoffrey Winters ist Mitglied der Konservativen, unterstützte dann aber den Labor-Premier . (Foto: Thomas Hahn)

Geoffrey Winters leitet das bessere Argument, nicht der Hass auf andere. Dass er Albanese unterstützte, findet er keinen Widerspruch. „Ich stimme ja nicht für einen Führer, sondern für einen Satz von Prinzipien und eine Idee“, sagt er – der ausgleichende Albanese war ihm einfach näher als der damalige rechtslastige Liberals-Chef Peter Dutton, der beim Referendum für das Nein gekämpft hatte.

Aber vor dem Referendum hätte Albanese mit der Opposition das Ja organisieren müssen, das ist für Winters klar. „Soweit ich weiß, hat er sich kein einziges Mal wegen des Referendums mit Dutton getroffen“, sagt Winters. Stattdessen wurde das Referendum zur Kraftprobe der politischen Lager – mit Vorteilen für die Nein-Sager.

Selbst die Ureinwohner hatten nicht geschlossen für das Referendum gestimmt

Und Einheit unter den Ureinwohnern herzustellen, war auch nicht einfach, denn deren Welt ist groß. Sie umfasst Aboriginals aus den verschiedenen Völkern des Hauptlandes und Insulaner aus der Torresstraße zwischen Papua-Neuguinea und dem nordaustralischen Cape York. Sie haben verschiedene Sprachen, Kulturen, Religionen. „Das ist, als sollten Leute aus Portugal mit Leuten aus Bayern übereinstimmen“, sagt Winters. Beim Referendum waren deshalb zwar die meisten First-Nations-Menschen für „The Voice“. Aber nicht alle.

Premierminister Albanese redet seit dem großen Nein nur noch vage über die Ureinwohnerfrage. Und die First-Nations-Gemeinde wirkte lange wie ausgeknockt. Die Enttäuschung saß tief. Prominente Leitfiguren zogen sich erschöpft zurück. „Alle brauchten einen Moment, um wieder zu Atem zu kommen“, sagt Winters.

Aber jetzt rührt sich etwas. Mitte September findet in Port Douglas, Queensland, eine Nationalversammlung von First-Nations-Organisationen statt. Motto: „Unsere Stimme wird nicht zum Schweigen gebracht werden.“ Sie könnte der Anfang einer neuen Initiative für mehr Mitsprache werden. „An der Basis entstehen Bewegungen und Ideen, um das Vakuum zu füllen, das nach dem gescheiterten Referendum entstanden ist“, sagt Winters. Er selbst sieht mittlerweile das Positive an der verlorenen Voice-Kampagne. Eine ganze Armee aus Ehrenamtlichen kämpfte damals dafür – auf die kann man wohl auch in Zukunft setzen. Und die Niederlage war eine lehrreiche Lektion.

„Wir wollten vielleicht zu viel zu schnell“, sagt Winters. Auf dieser Erkenntnis lässt sich aufbauen. Er und andere junge Aufsteiger aus der indigenen Community scheinen sich in Position zu bringen, um die Arbeit der Älteren weiterzuführen. Neue Mannschaft, neue Ziele, neue Strategie, darum geht es jetzt. „Die Wunde wird heilen“, sagt Geoffrey Winters, „und die Haut wird dicker sein.“ Mit Niederlagen beginnt ja oft der Weg zum Erfolg.