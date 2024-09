Es war der Tag vor Ferragosto, wenn Millionen Italiener unterwegs sind. Fassungslos hörten viele an diesem 14. August 2018 die Nachricht: Um 11.36 Uhr stürzte während eines Unwetters der Ponte Morandi in Genua ein mit Dutzenden Autos und Lkws darauf. Sie fielen mehr als 40 Meter in die Tiefe, einzelne hingen in Trümmern der riesigen Spannseilbrücke. 43 Menschen verloren ihr Leben, ihrer wird seither am 14. August in Genua gedacht.

Die vierspurige Autobahnbrücke mit ihren drei 90 Meter hohen Pylonen gehörte seit 1967 zum Stadtbild. Nun war der westliche Pylon mit 250 Metern Fahrbahn kollabiert. Videos zeigten, dass zuerst ein Tragekabel zerriss, dann brach der Pylon. Zigtausenden wurde klar, es hätte auch sie treffen können: Das umgangssprachlich nach dem Architekten Riccardo Morandi benannte Polcevera-Viadukt war eine wichtige Verbindung in der ligurischen Hafenstadt und für den Fernverkehr mit Frankreich, mehr als 25 Millionen Autos passierten sie im Jahr.

Wie konnte es zu der Katastrophe überhaupt kommen? Rasch kam der Verdacht auf, der Autobahnbetreiber Autostrade per L’Italia und die Wartungsfirma Spea, beide Teil des Atlantia-Konzerns, könnten gepfuscht haben. War es also ein Unglück mit Ansage?

Dass die Brücke, Typ „Zügelgurtbrücke“, problematisch ist, war seit den 1970er-Jahren bekannt. Morandi hatte besondere Konstruktionsweisen und Materialanwendungen gewählt. Schwächen betrafen etwa die Befestigung der schräg gespannten Stahlseile und ihre Teilverkleidung mit Spannbeton. Auch gab die Fahrbahn nach, die Brücke musste nachgespannt werden. Doch die Statik galt als akzeptabel in den 1960ern. Damals wusste man nicht so genau, wie sehr Beton und Stahlseile angegriffen werden durch Emissionen und die Salzluft vom nahen Meer. Einige Seile tauschte man zwischen 1992 und 1994 aus.

Immer wieder machten danach Experten auf Probleme der Brücke aufmerksam. Der Betonexperte der Uni Genua, Antonio Brencich, sprach sich 2016 für Abriss aus, wegen Verfalls, zu hoher Wartungskosten, die Brücke sei ein „Ingenieursversagen“. Neue Methoden zeigten 2017 erneut Mängel, ein Ingenieur des Mailänder Polytechnikums riet zu dauerhaften Überwachungssensoren. Sie kamen nicht. Im Februar 2018 stimmte eine staatliche Ingenieurkommission dem umfangreichen Sanierungsplan der Autobahnbetreiber zu. Im Mai 2018 startete die Ausschreibung für die Arbeiten, im September sollte sie enden.

Brencich, der nach dem 14. August 2018 in die Untersuchungskommission berufen wurde, fasst die Ursache schlicht mit „Verfallserscheinungen“ zusammen. In einem vorläufigen Gerichtsgutachten fand die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Rostfraß an Stahlseilen sei verantwortlich, es waren also Instandhaltungsmängel. 2019 kam heraus, dass Manager im Atlantia-Konzern seit 2014 vom gefährlichen Zustand der Brücke wussten.

Detailansicht öffnen Die neue Brücke stand bereits zwei Jahre nach dem Unglück. Benannt wurde sie nach dem Schutzheiligen der Stadt Genua. (Foto: Antonio Calanni/dpa)

Der Prozess um den Einsturz begann im Juli 2022. Autobahnbetreiber und Wartungsfirma schieden als Unternehmen nach Zahlung von 30 Millionen Euro aus dem Verfahren aus. Es geht um die Verantwortung von Personen – 59 Angeklagte, darunter Ministerialbeamte und hohe Manager. Fahrlässige Tötung, Delikte gegen die Verkehrssicherheit, unterlassene Amtshandlungen, Falschaussagen stehen zur Debatte. Und viele technische Gutachten. Bisher wurden an mehr als 170 Prozesstagen gut 320 Zeugen gehört. Vor Ende 2025 wird kein Urteil erwartet.

Viel schneller stand die neue Brücke. Nach dem Desaster musste die Politik bald etwas vorweisen, und für die wichtige Verkehrsverbindung brauchte man schnell Ersatz. Am 3. August 2020 wurde der neue Ponte San Giorgio eingeweiht. 1000 Mann in Schichten rund um die Uhr, sieben Tage die Woche schafften das in zehn Monaten. Das bestaunten die Italiener fast als ein Wunder. Maßgeblich ermöglicht von Stararchitekt Renzo Piano, als Genueser war das Projekt Ehrensache für ihn. Seine mehr als 1000 Meter lange Balkenbrücke ist minimalistisch-elegant und kostete 202 Millionen Euro. Aber benannt hat man sie nicht wieder nach dem Architekten, sondern nach Genuas Schutzheiligem.