In Europas Supermärkten könnten bald deutlich mehr genveränderte Lebensmittel liegen. Fluch oder Segen? Die einen verdammen die neue Gentechnik und verklagen die EU. Die anderen sehen sie als Geschenk.

Götz Hensel bricht eine Gerstenähre ab und legt sie auf die Hand. Sie ist sein Geschöpf. Der 59-Jährige und seine Mitarbeiter am Zentrum für Genomeditierung von Pflanzen (CPGE) haben an ihren Genen geschnippelt, sie im Labor gezüchtet und in einem Blumentopf groß werden lassen. Die Pflanze darf nur im Dachgeschoss eines Neubaus der Universität Düsseldorf wachsen – noch. Doch Götz Hensel träumt davon, diese Gerste bald draußen auf einem Acker wachsen zu sehen, genehmigt von der Europäischen Union.