Zum Hauptinhalt springen

Neue GentechnikDer Kampf um das Essen von morgen

Lesezeit: 5 Min.

Robustere und ertragreichere Getreidepflanzen könnten die Lebensmittelversorgung trotz Klimawandel sicherstellen, argumentieren Befürworter der neuen Gentechnik. 
Robustere und ertragreichere Getreidepflanzen könnten die Lebensmittelversorgung trotz Klimawandel sicherstellen, argumentieren Befürworter der neuen Gentechnik. 
Foto: Jens Büttner/dpa

In Europas Supermärkten könnten bald deutlich mehr genveränderte Lebensmittel liegen. Fluch oder Segen? Die einen verdammen die neue Gentechnik und verklagen die EU. Die anderen sehen sie als Geschenk.

Von Thomas Hummel, Düsseldorf

SZ bei Google bevorzugen

Götz Hensel bricht eine Gerstenähre ab und legt sie auf die Hand. Sie ist sein Geschöpf. Der 59-Jährige und seine Mitarbeiter am Zentrum für Genomeditierung von Pflanzen (CPGE) haben an ihren Genen geschnippelt, sie im Labor gezüchtet und in einem Blumentopf groß werden lassen. Die Pflanze darf nur im Dachgeschoss eines Neubaus der Universität Düsseldorf wachsen – noch. Doch Götz Hensel träumt davon, diese Gerste bald draußen auf einem Acker wachsen zu sehen, genehmigt von der Europäischen Union.

Zur SZ-Startseite

MeinungBiotechnologie
:Gelockerte Gentechnik-Regeln helfen bei der Profitmaximierung – nicht aber der Weltrettung

SZ PlusKommentar von Hanno Charisius
Portrait undefined Hanno Charisius

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite