Die unter US-Vermittlung stehenden Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in Genf sind nach zwei Tagen ohne Aussicht auf einen Durchbruch zu Ende gegangen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bezeichnete die Verhandlungen als „schwierig“ und warf der Führung in Moskau eine Hinhaltetaktik vor, räumte aber zugleich Fortschritte ein. „Wir sehen, dass Fortschritte erzielt wurden, aber im Moment liegen die Positionen auseinander“, teilte Selenskij Reportern kurz nach Abschluss der Runde in einer Whatsapp-Nachricht mit. Rustem Umjerow, der Leiter der ukrainischen Delegation, nannte den zweiten Verhandlungstag „intensiv und substanziell“. Man arbeite an Entscheidungen, die den jeweiligen Präsidenten vorgelegt werden könnten. Laut Russlands Chefunterhändler Wladimir Medinski sind weitere Gespräche geplant, er nannte jedoch kein Datum. Das Treffen in der Schweiz wurde von wachsendem Druck aus Washington auf die Ukraine begleitet. US-Präsident Donald Trump hatte Kiew mehrfach aufgefordert, Schritte für einen Erfolg der Verhandlungen zu unternehmen. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem US-Portal Axios bezeichnete Selenskij es als „nicht fair“, dass Trump öffentlich die Ukraine und nicht Russland zu Zugeständnissen dränge.