Die Verfassungs-Konferenz für Syrien ist nach vier Corona-Infektionen unter Teilnehmern vorläufig beendet. Alle Gespräche zwischen den Delegationen der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad, der Opposition und der Zivilgesellschaft seien ausgesetzt, teilte das Büro des UN-Sondergesandten für Syrien am Dienstag in Genf mit. Die 45 Mitglieder des Verfassungskomitees befinden sich laut der Opposition in Hotels in Quarantäne. Alle seien vor Reisebeginn und bei Ankunft in Genf getestet worden. Die am Montag begonnenen Gespräche hätten bis Freitag dauern sollen. In Genf sind auch Vertreter der USA, Russlands, Irans und der Türkei zugegen, sie griffen militärisch in Syrienein. Erste Gespräche endeten im November 2019 ergebnislos.