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SpanienDie Wirtschaft boomt, doch der Missmut wächst trotzdem

Lesezeit: 4 Min.

Info-Veranstaltung vor dem großen Generalstreik: Bereits Ende Oktober sprachen die Generalsekretäre der großen spanischen Gewerkschaftsbünde CCOO und UGT vor mehr als 2000 Unternehmensvertretern.
Info-Veranstaltung vor dem großen Generalstreik: Bereits Ende Oktober sprachen die Generalsekretäre der großen spanischen Gewerkschaftsbünde CCOO und UGT vor mehr als 2000 Unternehmensvertretern.
Alberto Ortega/EUROPA PRESS/dpa

Zum ersten Mal seit 14 Jahren wird in Spanien ein Generalstreik ausgerufen. Das Land ist tief gespalten, nur eines eint die Menschen vor den Parlamentswahlen: die Unzufriedenheit mit ihren Politikern.

Von Patrick Illinger, Madrid

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Spanien ist die am stärksten wachsende Volkswirtschaft unter den größeren EU-Ländern. Doch die Mehrheit der Bevölkerung ist vom Gegenteil überzeugt. Fast 70 Prozent der Spanierinnen und Spanier glauben, ihr Land wachse langsamer als der Durchschnitt der EU. Das ergab in dieser Woche eine Umfrage des Forschungsinstituts 40dB, welche die Zeitung El País und der Rundfunksender Cadena SER in Auftrag gegeben hatten.

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