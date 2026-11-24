Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen sechs mutmaßliche Beteiligte der „Reichsbürger“-Gruppe um Prinz Reuß erhoben. Den fünf Männern und einer Frau im Alter von 36 bis 60 Jahren werde die Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Dresden mit. Sie sollen im Jahr 2022 für den in Frankfurt am Main vom Generalbundesanwalt angeklagten Heinrich XIII. Prinz Reuß tätig gewesen sein. Die Anklage gegen die Männer und die Frau wurde beim Oberlandesgericht Dresden erhoben.

Drei der Angeschuldigten sollen sich den Angaben zufolge im militärischen Arm der Vereinigung im Rahmen von Verwaltungsaufgaben mitgliedschaftlich oder unterstützend eingebracht haben. Unter anderem seien diverse Dienstsiegel und drucktechnische Erzeugnisse für die terroristische Vereinigung erstellt worden, hieß es. Zwei Beschuldigte sollen beim Aufbau und der Leitung sogenannter „Heimatschutzkompanien“ mitgewirkt haben. Die sechste Angeschuldigte soll als Unterstützerin tätig gewesen sein. Das Oberlandesgericht Dresden hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage zu entscheiden.