Nato-Chef Jens Stoltenberg erwartet, dass Ungarn als letztes Mitglied Ende Februar den Beitritt Schwedens zur Militärallianz ratifizieren wird. Dann werde das ungarische Parlament wieder zusammentreten, sagte Stoltenberg am Freitag. Ungarns Premier Viktor Orbán hatte zuvor zugesagt, das Parlament in Budapest zu drängen, baldmöglichst über die Ratifizierung abzustimmen. Das neutrale Schweden hatte nach der Invasion der Ukraine durch Russland wie auch Finnland die Aufnahme in die Nato beantragt. Finnlands Beitritt ist bereits vollzogen. Am Donnerstagabend war die Zustimmung der Türkei durch die Veröffentlichung der Beitrittsprotokolle im Staatsanzeiger offiziell geworden.