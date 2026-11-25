Wenn Sie das lesen, fahre ich vielleicht gerade mit dem Fahrrad am Brandenburger Tor vorbei. Denn ich arbeite heute im Bundestag, dort findet am Mittwochvormittag die Generaldebatte statt. Wenn Sie jetzt vermuten, dass die Generaldebatte so heißt, weil Kanzler Friedrich Merz die Deutschen am liebsten zu mehr Arbeit antreiben würde wie ein General, muss ich Sie enttäuschen. Uns erwartet vielmehr eine breite politisch Debatte, generell eben. Unsere Artikel darüber können Sie heute auf SZ.de lesen. Und wenn Sie wissen wollen, wie der Arbeitsplatz eines Journalisten im Bundestag aussieht, können Sie mir auf Instagram oder Linkedin folgen. Dort werde ich ein Foto aus dem Reichstag posten. Wenn Sie sich schon warmlaufen wollen für die Generaldebatte, empfehle ich den Kommentar meiner Chefin. Hauptstadtbüroleiterin Henrike Roßbach schreibt nämlich auch recht generell über Merz. Die Stimmung in der CDU über ihren einst als Lichtgestalt gefeierten Parteichef beschreibt sie so : „Nach eineinhalb Jahren im Amt ist die Enttäuschung so groß, wie die Erwartungen es waren.“ Die Schweden haben Sachen, die sich viele Deutsche wünschen: schöne Ferienhäuser und eine schöne Rente. Unser Skandinavien-Korrespondent Michael Neudecker hat daher passenderweise ein schwedisches Rentnerpaar in dessen Ferienhaus besucht und sich erklären lassen, wie der Ruhestand im Norden funktioniert. Und mein Kollege Roland Preuß hat dazu aufgeschrieben, was wir Deutschen daraus für unsere Rentendebatte lernen können. In ihrem Artikel erfahren Sie außerdem, wie „Sandkaka“ schmeckt . Für unsere Leser geben unsere Korrespondenten alles. Wenn Sie jetzt überlegen, was es bei Ihnen heute noch zu essen gibt, fragen Sie doch mal Ihren Darm. Der muss das ja verarbeiten. Okay, vermutlich kann Ihr Darm nicht sprechen, aber wir haben guten Ersatz: Meine Kollegin Hannah Mara Schmitt hat einen Darmmikrobiomforscher gefragt, was unser längstes Organ gerne mag . Das ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber ich finde, das klingt ganz lecker.

Was heute wichtig ist

Magyar will Ungarn wieder der Ukraine annähern. Erstmals als Ungarns Regierungschef trifft Peter Magyar Präsident Selenskij – anders als Vorgänger Viktor Orban bezeichnet er Russland als Aggressor des Kriegs gegen die Ukraine. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg

Berliner SPD-Vorsitzende: „Gut, dass die Linke jetzt für Klarheit gesorgt hat“. Steffen Krach und Bettina König begrüßen den Ausschluss Emdes aus der Linken-Fraktion. Für Krach ist dieser eine der Bedingungen für ein Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition. Zum Newsblog zu den Landtagswahlen

Huawei in den USA der Geldwäsche schuldig gesprochen. Das Verfahren von US-Staatsanwälten gegen den chinesischen Konzern lief seit 2018. Jetzt folgt die Entscheidung eines Geschworenen-Gerichts, die Strafe soll kommendes Jahr verkündet werden. Zum Artikel

Das große Blockade-Spiel: Die Koalition hat sich verhakt. Die Union blockiert die Steuerreform, weil die SPD die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts verzögert. Am Ende könnte die Koalition mit leeren Händen dastehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die Fachbriefings von SZ Dossier

Dossier Digitalwende: Digitale Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Mehr als 31 000 Frauen und Mädchen wurden im vergangenen Jahr als Opfer digitaler Gewalt registriert – knapp 16 Prozent mehr als zuvor. Auch wichtig: Nordrhein-Westfalen ersetzt als erstes Bundesland die Analysesoftware von Palantir durch eine Lösung des deutschen Anbieters Celonis. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wie Europa eigene KI-Chips entwickeln kann. Künstliche Intelligenz wird zur Schlüsseltechnologie der Zukunft – doch Europa entwirft keine relevanten KI-Beschleuniger. Experten fordern deshalb ein europäisches Gemeinschaftsunternehmen für Chipdesign, gemeinsame Standards und staatliche Abnahmegarantien. Doch kann das funktionieren? Zum Briefing