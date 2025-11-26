Zum Hauptinhalt springen

GeneraldebatteEine Litanei, ein Konter – und was der Kanzler der Jugend sagen will

Lesezeit: 5 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch in der Generaldebatte, die traditionell zur großen Aussprache über die Politik der Bundesregierung genutzt wird.
Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch in der Generaldebatte, die traditionell zur großen Aussprache über die Politik der Bundesregierung genutzt wird. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Es werden Freunde für Lars Klingbeil gesucht, Alice Weidel lobt die Kanäle nach Moskau, und Friedrich Merz hadert mit der Komplexität der Lage. Eindrücke von der Generaldebatte im Bundestag.

Von Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin

Das Reichstagsgebäude ist an diesem Mittwoch Schauplatz von gleich zwei saisonalen Highlights: Draußen ist der diesjährige Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Die Fichte aus dem Harz, die am Morgen noch am Kran hing, sieht auf der Rückseite ein bisschen gerupft aus. Aber immerhin: Sie steht.

