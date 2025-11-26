Das Reichstagsgebäude ist an diesem Mittwoch Schauplatz von gleich zwei saisonalen Highlights: Draußen ist der diesjährige Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Die Fichte aus dem Harz, die am Morgen noch am Kran hing, sieht auf der Rückseite ein bisschen gerupft aus. Aber immerhin: Sie steht.
GeneraldebatteEine Litanei, ein Konter – und was der Kanzler der Jugend sagen will
Lesezeit: 5 Min.
Es werden Freunde für Lars Klingbeil gesucht, Alice Weidel lobt die Kanäle nach Moskau, und Friedrich Merz hadert mit der Komplexität der Lage. Eindrücke von der Generaldebatte im Bundestag.
Von Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin
Länderbericht zur Konjunktur:IWF warnt vor Dauerflaute in Deutschland
Der Internationale Währungsfonds rechnet für 2026 und 2027 mit einer leichten wirtschaftlichen Erholung. Aber was kommt danach: Aufschwung oder erneute Lähmung?
Lesen Sie mehr zum Thema