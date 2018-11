21. November 2018, 18:49 Uhr Generaldebatte Merkels Stunde null

Es ist ihre erste Rede seit ihrer Ankündigung, sich vom CDU-Vorsitz zurückzuziehen. Im Bundestag beginnt die Kanzlerin, an ihrem Denkmal zu arbeiten. Was macht die AfD nur eines Tages ohne sie?

Von Constanze von Bullion , Berlin

Es klingt jedenfalls nicht so, als wolle die Kanzlerin sich aufs Altenteil zurückziehen. "Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält", sagt sie irgendwann mit der ihr eigenen Ironie. Da rauscht der Applaus quer durch die Reihen von Unionisten, Liberalen, Grünen bis weit hinein in die SPD. Nur drüben, bei der AfD, da wüten sie weiter gegen Angela Merkel. Ein neues Feindbild muss da wohl erst noch erfunden werden.

Mittwoch im Bundestag, auf der Tagesordnung steht der Etat der Bundeskanzlerin, eigentlich. Um Geld allerdings geht es eher wenig an diesem Tag. Die Kanzlerin spricht zum ersten Mal im Plenum seit ihrer Ankündigung, sich Anfang Dezember von der CDU-Spitze zurückzuziehen. Eine neue Zeitrechnung hat da begonnnen, jedenfalls gefühlt. Statt des Anfangs vom Ende der Angela Merkel aber ist dann eher ein Parlament zu besichtigen, das alle Mühe hat loszulassen.

Das liegt vor allem an der AfD, deren Fraktionschefin Alice Weidel als Erste ans Rednerpult tritt. Weidel ist wegen der Affäre um Parteispenden schwer angeschlagen, immer neue Fakten kommen ans Licht, in der eigenen Fraktion schwindet der Rückhalt. Im Bundestag begleiten Parteifreunde ihre Rede mit demonstrativem Dauerklatschen. Die Wirtschaftspolitikerin zeichnet da das Bild einer korrupten Republik, in der Steuergeld "bedenkenlos verschleudert" werde, in der die Wirtschaftskraft bröckle und die Regierung es "obskuren Lobbyisten" erlaube, "ein Fahrverbot nach dem anderen durchzusetzen".

Merkel sprach am Mittwoch zum ersten Mal seit ihrer Ankündigung, sich vom Parteivorsitz der CDU zurückzuziehen. Nach der Aussprache stimmten die Bundestagsabgeordneten über den Kanzlerinnenetat ab. (Foto: Fabrizio Bensch/Reuters)

13 Minuten dauert Weidels Ritt, er führt sie von Helmut Kohls Spendenaffäre bis zum verschwundenen SED-Vermögen und zur Linkspartei. Alle sind korrupt, nur die AfD nicht, lautet die Botschaft. Weidel schimpft, immer wieder überschlägt sich ihre Stimme. Irgendwann aber kommt ihr Plädoyer in eigener Sache da an, wo es hingehört. "Ja, wir haben Fehler gemacht", sagt sie. Es habe sich aber niemand in der AfD an Steuergeld bereichert. "Moralisierende Vorhaltungen müssen wir uns überhaupt nicht machen lassen."

Auf der Regierungsbank hat Angela Merkel während der Rede der AfD-Fraktionschefin nicht einmal die Nase aus den Akten gehoben. Es könne ja ein jeder über das reden, was er für wichtig halte, sagt die Kanzlerin dann lakonisch, bevor sie Weidels Bild der verkommenen Republik ihr eigenes entgegenhält. Ein Haushalt ohne neue Schulden, dazu Milliarden für Kitaqualität, Wohngeld, Mütterrente plus Investitionen, "die sich sehen lassen können".

30 Minuten lang schreien und pfeifen die AfD-Abgeordneten, Merkel redet einfach weiter

Je länger Merkels Regierungslob dauert, desto lauter wird es bei der AfD. Die Abgeordneten brüllen über 30 Minuten lang dazwischen, es wird gepfiffen, die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch schlägt auf den Tisch wie auf eine Trommel. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) lässt die AfD gewähren. Auch dann noch, als die Kanzlerin bei der Digitalisierung angekommen ist, die "kein Nerd-Projekt" sei, sondern eine "zukunftsentscheidende Aufgabe". Das Wesentliche sei, "dass wir vom Bürger her denken und nicht unsere Projekte so durchsetzen, wie wir das gewohnt sind", sagt sie noch. Vom Bürger her denken? Jetzt kennt die Häme am rechten Rand kein Halten mehr.

Merkel, Meisterin der Gemächlichkeit, wird einfach weiterreden. So wie immer. Wer etwas genauer hinhört allerdings, spürt da mehr als nur Routine. Die nicht mehr ewige Kanzlerin beginnt in dieser Stunde null, an ihrem eigenen Denkmal zu arbeiten, wenn auch leise.

"Deutsches Interesse heißt, immer auch die anderen mitzudenken. Das ist der Erfolg von Europa"

100 Jahre Ausrufung der ersten deutschen Republik, Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs - Merkel stand da mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Compiègne, erzählt sie. Früher sei dort auf einer Gedenkplatte vom "verbrecherischen Stolz" des deutschen Volkes die Rede gewesen. Heute erinnere der Ort an die deutsch-französische Freundschaft. "Das war bewegend. Kein Bundeskanzler ist je an diesem Platz gewesen", sagt Merkel. Wenig später habe Macron im Bundestag gesprochen, mit viel Zuneigung zu den Deutschen. "Mehr als berührend" sei das gewesen, "aber vor allem eine Verpflichtung".

Die Kanzlerin, sie ist bewegt und schon unterwegs ins Geschichtsbuch, so hört sich das an. Für einen Moment wird es still im Bundestag. Merkel aber kehrt zügig in die Gegenwart zurück. "Deutsches Interesse heißt immer auch, die anderen mitzudenken. Das ist der Erfolg von Europa. Das ist der Erfolg einer multilateralen Welt", sagt sie. Eine Nation allein sei machtlos angesichts multipler Krisenherde. Und wenn nicht "überall auf der Welt" vernünftige Lebensbedingungen herrschten, konzentrierten Menschen auf der Flucht sich auf wenige Zielländer. Es liege im "nationalen Interesse" Deutschlands, so Merkel, "dass die Bedingungen auf der Welt für Flucht auf der einen Seite und Arbeitsmigration auf der anderen Seite sich verbessern".

"Lächerlich", schreit die AfD-Abgeordnete von Storch, dann ist FDP-Chef Christian Lindner an der Reihe. Auch er gehört zu denen, die Mühe zu haben scheinen, abzulassen von der Kanzlerin. Wenn Merkel nicht mehr Parteichefin sei und Seehofer nicht mehr CSU-Chef, sitze kein Vorsitzender einer Koalitionspartei mehr im Kabinett, sagt Lindner. "Dann stehen wir nicht am Anfang von etwas, sondern wir werden Zeuge des Endes von etwas." Das könne auch befreiend wirken. Merkels Ruf nach Multilateralismus mag Lindner so nicht folgen. Wenn in EU-Staaten wie Italien "fahrlässig gewirtschaftet" werde, sei "Eigenverantwortung der Mitglieder" nötig.

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles spricht von "einer Zeit der großen Zäsur". Die Krise in Europa müsse "gemeinsam abgewehrt werden", sagt sie, es gehe "um eine soziale Dimension in Europa". Nahles wird nur selten unterbrochen vom Applaus der eigenen Leute, der tröpfelt wie ein Wasserhahn. Es folgt Sahra Wagenknecht, Fraktionschefin der Linken. Die Kanzlerin habe ja "sehr engagiert über Migration gesprochen", sagt sie. Scheinheilig sei das, angesichts deutscher Rüstungsexporte. "Tun wir doch nicht so, als sei Migration etwas, für das es keine politische Verantwortung gibt." Grünen-Fraktionschef Toni Hofreiter bespöttelt die Koalition als "Selbsthilfegruppe", der Innenminister agiere "tölpelhaft". Angela Merkel immerhin habe "eine ganz bemerkenswerte Rede gehalten". Es klingt, als habe das Abschiednehmen schon begonnen.