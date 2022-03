Von Nico Fried, Berlin

Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hat der Koalition Bedingungen für eine Zusammenarbeit bei der geplanten Aufstockung des Verteidigungsetats gestellt. In der Generaldebatte des Bundestages sagte der CDU-Politiker: "Wir wollen jetzt wirklich der Bundeswehr helfen." Dafür seien aber "klare Vereinbarungen" zwischen der Koalition und der Union notwendig. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte Merz zu, die Union an Entscheidungen zur besseren Ausstattung der Bundeswehr zu beteiligen. "Es soll eine gemeinsame Sache werden, die wir für unser Land tun", sagte Scholz.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte, alle stünden nun "gemeinsam in der Verantwortung", dass die Aufstockung des Etats auch wirklich komme. Mit dem geplanten Sondervermögen werde man die Männer und Frauen der Bundeswehr mit dem ausstatten, was sie benötigten. "Wir geben unserer Bundeswehr ihre volle Einsatzbereitschaft zurück", so die Ministerin. "Denn viel zu lange ist gespart und gekürzt worden." Damit setze man gegenüber der Bundeswehr auch ein Zeichen der Anerkennung, auf das sie lange haben warten müssen.

Die Bundesregierung will neben dem regulären Haushalt ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro einrichten und im Grundgesetz festschreiben lassen. Dafür ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, über die SPD, Grüne und FDP nicht verfügen. Merz machte klar, dass die Union immer zu Gesprächen bereit stehe, von der Ampel-Koalition aber für jedes Gesetzesprojekt eine eigene Mehrheit erwarte. "Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist nicht die Ersatzbank, von der Sie sich in beliebiger Weise mal Ersatzspieler aufs Spielfeld holen können, wenn Sie ihre eigenen Mehrheiten nicht haben", so der Fraktionschef unter anderem in Anspielung auf die geplante Impfpflicht.

Für eine Grundgesetzänderung wie beim Sondervermögen zugunsten der Bundeswehr werde die Union die notwendigen Stimmen liefern, damit eine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande komme, so Merz weiter. Voraussetzung sei allerdings eine geschlossene Zustimmung der Ampel-Fraktionen. Es dürften sich nicht einzelne Abgeordnete der Koalition einer Zustimmung mit dem Argument entziehen, die Union werde es schon richten. "Sie werden mit jedem einzelnen Abgeordneten ja sagen müssen zu dem, was dann mit der Grundgesetzänderung verbunden sein wird", sagte Merz.

Der Unions-Fraktionschef stellte auch mehrere inhaltliche Bedingungen für eine Zustimmung zu dem Sondervermögen. Er forderte einen Tilgungsplan für die notwendigen Kredite von 100 Milliarden Euro sowie eine Reform des Beschaffungswesens. Die Ampel-Koalition müsse zudem garantieren, dass die innerhalb der Nato schon vor einigen Jahren vereinbarten Ausgaben von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für das Militär von nun an jedes Jahr eingehalten würden. Außerdem müssten die Ausgaben ausschließlich der Bundeswehr zugute kommen. "Sie können feministische Außenpolitik machen, aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr", sagte Merz in Anspielung auf entsprechende Ankündigungen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Die Bundesregierung solle zudem sagen, wofür genau die 100 Milliarden Euro ausgegeben werden. "Wir werden nicht einen 100 Milliarden Blankoscheck erteilen, und Sie machen damit, was sie wollen", sagte der CDU-Chef.

Scholz, der später am Mittwoch erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonierte, ging in seiner Rede auf die Lage in der Ukraine ein. Er sagte Präsident Wolodimir Selenskij weitere Hilfe zu, schloss aber eine direkte Beteiligung Deutschlands klar aus. Er höre die Forderungen nach einem militärischen Eingreifen, sagte Scholz und fügte hinzu: "Wir werden dem nicht nachgeben." Eine Flugverbotszone werde es nicht geben. "Die Nato wird nicht Kriegspartei. Da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und unseren amerikanischen Partnern einig", sagte Scholz. Das Verteidigungsministerium will der Ukraine jedoch 2000 weitere Panzerfäuste aus Beständen der Bundeswehr liefern. Das hat das Ministerium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beim Bundessicherheitsrat beantragt.

Im Gespräch mit Putin sei es kurz vor den Gipfeltreffen von Nato und G7 um die laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gegangen, teilte der Kreml in Moskau mit. Putin habe eine "Reihe von Überlegungen im Zusammenhang mit den wichtigsten Positionen der Russischen Föderation" erläutert. Einzelheiten wurden keine genannt. Von deutscher Seite gab es zunächst keinen Kommentar.

Im Bundestag versicherte Scholz, wegen des Kriegs und seiner Folgen würden keine Abstriche beim Klimaschutz gemacht. "Die längst überfälligen Investitionen in Verteidigung und Sicherheit gehen nicht zu Lasten der dringend nötigen Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft oder zu Lasten guter, zukunftsträchtiger Arbeitsplätze, bezahlbarer Energie, fairer Renten und eines leistungsfähigen Gesundheitssystems", betonte er. Beim Klimaschutz dürfe die Devise nicht "Jetzt mal langsam", sondern "Jetzt erst recht" heißen.