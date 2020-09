Die Corona-Pandemie stellt Deutschland nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor eine "beispiellose Bewährungsprobe". Zum Auftakt der Generaldebatte im Bundestag betont sie, dass das Land bislang vergleichsweise gut durch die dadurch bedingte Krise gekommen sei, doch mit dem bevorstehenden Herbst sei klar: "Wir stehen vor einer schwierigen Phase."

Merkel verweist darauf, dass sie am Dienstag gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer Beschlüsse gefasst habe, damit Deutschland gut durch diese Zeit komme, beispielsweise Bußgelder für falsche Angaben von Restaurantbesuchern oder die Begrenzung der Teilnehmerzahl bei privaten Feiern bei steigenden Corona-Infektionszahlen.

"Natürlich steht nun auch der Bundeshaushalt ganz im Zeichen der Bewältigung der Pandemie", sagt Merkel. Die Neuverschuldung in diesem Jahr und die geplante Neuverschuldung von 96 Milliarden Euro 2021 sei notwendig und möglich, weil Deutschland in den vergangenen sechs Jahren Haushalte ohne Neuverschuldung gehabt habe. Es gehe darum, belastbare Grundlagen für die Zukunft zu schaffen. Doch: "Wir wollen die Erfahrungen aus der Pandemie hier als Beschleuniger benutzen."

Merkel kündigte an, in naher Zukunft die Bildungseinrichtungen sowohl bei der Eindämmung des Coronavirus' aber auch bei der Ausstattung besonders fördern zu wollen: "Das haben unsere Kinder verdient." Sie wolle - sobald es möglich sei - wieder möglichst viele Kinder unbeschwert in Kitas und Schulen sehen.

Angesichts der nahenden Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung sagte die Kanzlerin, es sei gelungen, die Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen Ost und West deutlich zu reduzieren. "Aber es bleiben strukturelle Unterschiede. Weitere Anstrengungen sind notwendig." Einheit sei ein fortdauernder Prozess nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwischen Stadt und Land und strukturschwachen und strukturstarken Regionen - "und das in ganz Deutschland".

Die Pandemie habe in der internationalen Politik gezeigt, dass die "multilaterale Zusammenarbeit an vielen Stellen unter Druck" stehe. In vielen Bereichen müsse man trotz verständlichem Bestrebens nach Souveränität auch die internationale Zusammenarbeit forcieren. Hier sieht Merkel "die Stunde Europas".

Auch zur Lage in Belarus fand die Kanzlerin ein paar Worte. Sie verurteilte das Verhalten der Lukaschenko-Regierung und äußerte sich zu den Demonstranten. Insbesondere der Einsatz der Frauen in dem autokratisch regierten Land imponiere ihr: "Ich bewundere das und finde das wirklich beeindruckend."

Am Dienstag hatte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die Haushaltspläne der Bundesregierung vorgestellt. Die Generalaussprache ist traditionell der Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Parlament. Bei der heutigen Debatte dürfte man wohl bereits spüren, dass in etwa einem Jahr ein neuer Bundestag gewählt wird und Merkel als Kanzlerin abtritt.

Finanzminister Scholz plant im Kampf gegen die Krise erneut mit hohen Schulden von fast 100 Milliarden Euro. Das sei nötig, um einerseits wichtige Konjunkturprogramme wie Überbrückungshilfen und Kurzarbeitergeld weiterlaufen zu lassen, andererseits aber auch etwa in Klimaschutz und Strukturwandel zu investieren, sagte der Vizekanzler.

Von 2022 an will Scholz zur Schuldenbremse zurückkehren und nur noch wenig neue Kredite aufnehmen. Vor allem die Union pocht darauf - und fordert auch zügig wieder einen komplett ausgeglichenen Haushalt mit schwarzer Null.